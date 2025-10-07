Báo Tây Ban Nha lên tiếng, vạch trần sự giả dối của LĐBĐ Malaysia

Theo những tài liệu mới nhất, Garces không có nguồn gốc từ Malaysia như anh từng phát biểu, mà thực tế, ông nội của anh, Carlos Reguilon Fernandez, sinh ra tại Villa María Selva, tỉnh Santa Fe, Argentina - điều này hoàn toàn trái ngược với báo cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên FIFA.

Cả Marca và FIFA đã chỉ ra rằng FAM có thể đã làm giả giấy tờ để hợp thức hóa thủ tục nhập tịch cho Garces trong bối cảnh cầu thủ này chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này vi phạm các quy định của FIFA về tư cách nhập tịch dựa trên huyết thống, yêu cầu cầu thủ phải có ông hoặc bà nội/ngoại sinh ra tại quốc gia mà họ muốn thi đấu.

Garces (trái) không có ông nội sinh ra ở Malaysia.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Garces đã có mặt tại Kuala Lumpur để hỗ trợ FAM trong việc chuẩn bị hồ sơ kháng cáo. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thu thập bằng chứng, cả Garces lẫn FAM vẫn chưa tìm ra giải pháp rõ ràng để đối phó với những trừng phạt từ FIFA.

Hơn hai tuần qua, Garces trở thành tâm điểm của truyền thông, với nhiều kênh thông tin quốc tế mỉa mai anh là "cầu thủ Malaysia giả," trong khi trên thực tế, anh vẫn luôn được đăng ký với tư cách là một cầu thủ Argentina trong các trận đấu tại La Liga mùa này.

Cuộc khủng hoảng này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Garces ở tuổi 26 mà còn có thể dẫn đến việc Malaysia bị xử thua trong các giải đấu quốc tế sắp tới, do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bắt đầu điều tra vụ bê bối này. Cuộc tranh luận giữa FAM và FIFA đang tạo ra một làn sóng lớn trong làng bóng đá Đông Nam Á, khiến không ít người theo dõi thấy lo ngại về tương lai của bóng đá tại khu vực này.