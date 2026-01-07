Báo Malaysia: "U23 Việt Nam gây sốc"

Dù bị đánh giá thấp hơn trước trận, U23 Việt Nam đã bất ngờ đánh bại U23 Jordan với tỉ số 2-0 trong ngày ra quân giải U23 châu Á 2026. Trang Makan Bola (Malaysia) bày tỏ sự bất ngờ trước chiến thắng của U23 Việt Nam khi đặt hàng tít: "U23 Việt Nam gây sốc khi đánh bại U23 Jordan".

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Jordan

Makan Bola nhận xét chi tiết về trận đấu: "U23 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đại diện khu vực Tây Á là U23 Jordan trong trận đấu mở màn giải U23 châu Á AFC. Sau khi giành huy chương vàng tại SEA Games 2025 , trọng tâm của đội tuyển trẻ Việt Nam hiện đang chuyển sang cuộc tranh tài ở cấp độ châu Á.

Mặc dù phải đối đầu với bảng đấu có chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan, các học trò của Kim Sang-sik vẫn không hề nao núng. Điều này được thể hiện rõ khi U23 Việt Nam đối đầu với Jordan.

U23 Việt Nam mở tỉ số bằng một quả phạt đền do Nguyễn Đình Bắc thực hiện ở phút thứ 15. Trước đó, trọng tài đã phát hiện bóng chạm tay cầu thủ Mohammed Taha của Jordan trong vòng cấm.

Jordan cố gắng tấn công để gỡ hòa nhưng không thành công. Thay vào đó, U23 Việt Nam nhân đôi cách biệt ba phút trước khi hiệp một kết thúc nhờ bàn thắng của Nguyễn Hiếu Minh.

U23 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026.

Bước sang hiệp hai, U23 Jordan tiếp tục cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của "Những chiến binh Sao Vàng". Thật không may, mọi đợt tấn công đều bị tuyến phòng thủ của U23 Việt Nam đẩy lùi. U23 Việt Nam giữ vững lợi thế hai bàn thắng cho đến tiếng còi mãn cuộc và giành ngôi đầu bảng".

Với 3 điểm trước U23 Jordan, U23 Việt Nam nắm trong tay lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết. Lượt trận tiếp theo, đoàn quân áo đỏ chạm trán U23 Kyrgyzstan lúc 21h00 ngày 9/1 (giờ Việt Nam).