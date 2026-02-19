“Điều gì đang xảy ra? Sau lệnh trừng phạt của FIFA và việc cấm hoàn toàn truyền thông tham dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam vào ngày 31/3, bầu không khí trong ĐTQG trở nên im lặng.

Sự im lặng kỳ lạ này diễn ra sau khi FIFA áp đặt lệnh trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch vì làm giả giấy tờ để thi đấu cho ĐTQG.

HLV Peter Cklamovski và ban quản lý đội tuyển đã giữ kín hầu hết thông tin về kế hoạch cho trận đấu quan trọng với Việt Nam với người hâm mộ và giới truyền thông. Các tài khoản mạng xã hội đều im lặng và không có thông tin cập nhật nào về quá trình huấn luyện”, trang New Straits Times (Malaysia) đưa tin.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel đang được tạm hoãn án phạt nhưng chưa chắc có thể trở lại thi đấu cho ĐTQG Malaysia.

Ở những dịp FIFA Days thông thường, các kênh truyền thông của LĐBĐ Malaysia hoạt động rất tích cực. Nhưng sự im lặng gần đây khiến New Straits Times thừa nhận khả năng đội nhà bị xử thua:

“Tùy thuộc vào phán quyết sắp tới từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trận đấu ngày 31/3 tới có thể là bước ngoặt quyết định để giành vé tham dự Asian Cup 2027 hoặc chỉ là một trận giao hữu chờ quyết định chính thức.

Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau chuỗi 5 trận bất bại, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 12 điểm. Tuy nhiên, những chiến thắng trước đó trước Việt Nam và Nepal có thể bị hủy bỏ vì Malaysia đã sử dụng những cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong cả hai trận”.

Bên cạnh đó, New Straits Times cũng bày tỏ nỗi lo trước việc đội tuyển Việt Nam tăng cường lực lượng với dàn cầu thủ nhập tịch:

“Ngược lại với Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã có những sự chuẩn bị rõ ràng và nổi bật hơn nhiều.

Theo các nguồn tin, HLV Kim Sang-sik có thể triệu tập tổng cộng 8 cầu thủ nhập tịch. Trong đó có hậu vệ Gustavo Sant'Ana (Đỗ Phi Long), tiền vệ Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) và thủ môn Patrik Lê Giang, cùng với các ngôi sao đã khẳng định tên tuổi như Nguyễn Xuân Son và Đặng Văn Lâm. Việc bổ sung những cầu thủ này có thể tăng cường sức mạnh cho cả 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam”.

Trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa Việt Nam và Malaysia dự kiến diễn ra ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.