Báo Malaysia lớn tiếng dọa Việt Nam khi đội nhà đại thắng Lào

Ngay sau khi U22 Malaysia giành chiến thắng 4-1 trước U22 Lào — và chính thức vượt mặt U22 Việt Nam để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 33 — giới truyền thông Malaysia đã không ngần ngại đánh giá rất cao thầy trò HLV Nafuzi Zain, đồng thời gửi lời cảnh báo tới U22 Việt Nam. Theo New Straits Times, với màn trình diễn ấn tượng vừa qua, “Malaysia đã đưa ra lời cảnh báo tới U22 Việt Nam rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với đối thủ khó khăn từ đội tuyển Young Tigers trong trận đấu tại SEA Games vào tuần tới.”

U22 Malaysia thắng Lào 4-1.

Chiến thắng trước Lào giúp U22 Malaysia có hiệu số bàn thắng bại vượt trội — từ +1 của U22 Việt Nam lên +3 — và bởi vậy, dù cả hai đội cùng có 3 điểm, “Hổ Malay” tạm thời chiếm ngôi đầu bảng B.

Thực trạng này khiến cho cục diện bảng đấu có thể xoay chuyển bất ngờ: U22 Việt Nam, dù có khởi đầu bằng chiến thắng trước Lào, giờ đây không còn ưu thế — họ sẽ phải bước vào trận đấu với Malaysia với áp lực rất lớn - buộc phải thắng mới có ngôi đầu bảng.

Truyền thông Malaysia rõ ràng muốn nhấn mạnh rằng: đừng đánh giá thấp U22 Malaysia chỉ vì họ mất một số trụ cột hay ít được nhắc đến trước thềm SEA Games. Kết quả 4-1 trước Lào là lời khẳng định mạnh mẽ rằng đội bóng này đến giải để cạnh tranh thực sự — không chỉ để tham gia. Và thông điệp từ báo chí nước này gửi tới U22 Việt Nam là đừng ngủ quên trên chiến thắng: họ sẽ đối mặt với một đối thủ đã sẵn sàng, khát khao và không ngại thách thức.

"Tại sao vậy? Điểm số đã nói như vậy rồi. U22 Malaysia đã đánh bại Lào với tỷ số 4-1 trong trận mở màn bảng B tại Sân vận động Rajamangala ở Bangkok hôm nay, và U22 Việt Nam chỉ có thể vượt qua Lào với tỷ số 2-1 trong trận đấu trước đó.

Chiến thắng vang dội ngày hôm nay đã mang đến cho U22 Malaysia lý do để tin rằng họ có thể cạnh tranh cho vị trí đầu bảng B. Chiến thắng này đã nâng hiệu số bàn thắng bại của Malaysia lên +3, giúp họ vượt lên trên U22 Việt Nam với +1 ở bảng B. Lào đã bị loại khỏi giải đấu mà không giành được điểm nào sau hai trận đấu" - tờ báo Malaysia viết.

Malaysia đang có ưu thế trước Việt Nam ở việc cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Hai đội sẽ gặp nhau lúc 16h00 ngày 11/12 tới.

Trong bối cảnh bảng B được đánh giá rất cân bằng, với nhiều đội có khả năng giành vé đi tiếp, việc bị vượt mặt về hiệu số càng làm tăng sức ép cho U22 Việt Nam. Truyền thông Malaysia có vẻ muốn tận dụng tối đa thời điểm này — gửi đi lời cảnh báo rằng, nếu Việt Nam không tập trung cao độ, họ hoàn toàn có thể mất lợi thế ngay từ vòng bảng.

Còn với U22 Malaysia, sự cổ vũ từ báo chí — cùng với niềm tin đang dâng cao — có thể trở thành “đòn bẩy tinh thần”, tiếp thêm động lực cho những cầu thủ trẻ bước vào trận “chung kết sớm” với U22 Việt Nam.