Báo Malaysia: “Giấc mơ của tuyển Malaysia bị phá hủy dưới tay tuyển Việt Nam”

Ở lượt trận cuối cùng vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thắng đậm 4-0 trước U17 Malaysia để giữ vững ngôi đầu bảng. U17 Việt Nam giành vé vào VCK, trong khi U17 Malaysia ngậm ngùi bị loại.

Trang Bharian (Malaysia) viết: “Giấc mơ của tuyển Malaysia bị phá hủy dưới tay tuyển Việt Nam sau khi tuyển Malaysia để thua 0-4 ở lượt trận cuối cùng. Kết quả này giúp Việt Nam đứng đầu bảng với 15 điểm và giành vé đến Saudi Arabia (nơi tổ chức VCK). Đội tuyển U17 Malaysia kết thúc vòng loại ở vị trí thứ hai và chia tay giải đấu.

U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội trong cả trận đấu

Trong trận đấu cuối cùng, đội bóng của HLV Javier Jorda Ribera, vốn đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong 4 lượt đấu trước đó, đã bất ngờ bị U17 Việt Nam dẫn trước ngay từ phút thứ tư nhờ pha lập công của Nguyễn Mạnh Cường.

Trong khi U17 Malaysia đang nỗ lực gỡ hòa, điều ngược lại đã xảy ra khi Nguyễn Ngọc Anh Hào ghi bàn thắng thứ hai ở phút 43 cho U17 Việt Nam để khép lại hiệp một trong thế trận thuận lợi.

Chỉ năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, khung thành của U17 Malaysia lại bị thủng lưới, lần này là do cú sút của Nguyễn Văn Dương. Chất lượng lối chơi mà các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện tiếp tục gây khó khăn cho U17 Malaysia. Lê Sỹ Bách hoàn thành chiến thắng đầy thuyết phục cho đội nhà khi anh ghi bàn thắng thứ tư, chỉ 3 phút trước khi trận đấu kết thúc”.

U17 Việt Nam toàn thắng ở vòng loại, ghi tới 30 bàn thắng và không nhận bàn thua nào

Trang Kosmo (Malaysia) cũng bình luận đầy cay đắng: “Tạm biệt giải U17 châu Á. Dù khởi đầu vòng loại một cách xuất sắc, U17 Malaysia vẫn phải chịu kết cục đầy thất vọng bởi U17 Việt Nam”.

Trang Utusan (Malaysia) nhận định: “Thất bại này một lần nữa nhắc nhở rằng khoảng cách trình độ tại Đông Nam Á vẫn cần phải được thu hẹp nếu Malaysia muốn trở lại là một ứng cử viên lớn cho tấm vé tham dự đấu trường châu lục”.