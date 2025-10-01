Báo Malaysia chỉ ra "phát hiện lớn", phía sau là một "sự thật" đầy ngớ ngẩn!

Ngày 10/6/2025, đội tuyển Malaysia đã có một chiến thắng ấn tượng trước Việt Nam với tỷ số 4-0 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, theo truyền thông Malaysia, có thế lực nước ngoài đã gửi báo cáo lên FIFA về vụ nhập tịch của một số cầu thủ.

Theo thông tin từ báo chí, vụ việc này đã bị nghi ngờ có sự can thiệp của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Cụ thể, thông tin này đã được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, tại New York. FIFA sau đó đã tiến hành mở cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng và ban hành án phạt nặng vào ngày 26/9.

Mọi việc bắt nguồn từ khi Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định của FIFA để đấu tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025.

Cả bảy cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng chống lại Việt Nam. Vụ việc này đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào tình trạng khủng hoảng, đặc biệt khi cả hai đội, Việt Nam và Malaysia, đều đang cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé dự Asian Cup 2027. Hiện Malaysia đang đứng đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi Việt Nam xếp ngay sau với 3 điểm ít hơn.

FIFA hiện chưa công bố toàn bộ tài liệu điều tra, nhưng dự kiến sẽ công bố các chi tiết trong 1-2 ngày tới. Đây là một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch nhân sự và uy tín của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trên trường quốc tế.

Vụ việc liên quan đến Facundo Garces, cầu thủ được xác định có cụ cố mang quốc tịch Malaysia, đang gây ra nhiều tranh cãi do sai sót trong thủ tục giấy tờ. CLB Deportivo Alaves đã thông báo đình chỉ vô thời hạn đối với anh cho đến khi có kết luận từ FIFA.

ĐT Malaysia tự gây ra họa thì nên biết chấp nhận hình phạt!

Bóng đá Malaysia hiện đang đứng trước thời điểm khó khăn, và nhiều người hy vọng rằng sự thật sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều cần làm rõ ở đây là Malaysia có thật sự sai phạm hay không, chứ chẳng phải ai hay khi nào đã khiếu nại họ. Mà về chuyện sai phạm thì chính phía Malaysia đã thừa nhận rồi!

Thay vì cố đi tìm xem ai hay khi nào khiếu nại sai phạm của FAM, bóng đá Malaysia nên tự nhìn lại mình, nhìn vào những sai sót để làm đúng và tốt, điều đó mới thật sự tốt cho họ. Còn khi đã làm sai, dĩ nhiên phải chịu án phạt theo quy định!

* AFC hiện vẫn chưa công bố án phạt bổ sung cho ĐTQG Malaysia. Nhiều khả năng họ sẽ bị xử thua ngược Việt Nam 0-3, qua đó chỉ đứng nhì bảng F với 3 điểm, còn Việt Nam đứng nhất với 6 điểm. Tới đây tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 bảng F, ngày 9 và 14/10, Việt Nam sẽ đấu với Nepal cùng khung 19h30, còn Malaysia đấu Lào (khung 19h00 và 20h00).