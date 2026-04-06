Báo Malaysia cảnh tỉnh: Đừng “đốt cháy giai đoạn” bằng nhập tịch để thắng Việt Nam

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn u ám cả trong lẫn ngoài sân cỏ, khi những thất bại liên tiếp cùng bê bối nhập tịch cầu thủ bị phanh phui đã đẩy nền bóng đá này vào khủng hoảng niềm tin sâu sắc.

Trận thua toàn diện 1-3 trước đội tuyển Việt Nam được xem là “giọt nước tràn ly”, làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội về hiệu quả của chính sách nhập tịch ồ ạt mà Malaysia theo đuổi suốt thời gian qua.

ĐT Việt Nam mới thắng Malaysia 3-1 ngày 31/3 tại lượt cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Linh Đan).

Theo nhật báo hàng đầu New Straits Times, việc tiếp tục đẩy mạnh nhập tịch trong bối cảnh hiện tại là một quyết định khó hiểu. Tờ báo này thẳng thắn cho rằng bóng đá Malaysia nên “tránh xa mớ hỗn độn” và tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi thay vì tìm kiếm thành công ngắn hạn bằng ngoại binh.

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng đến từ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ gốc Âu – Mỹ nhập tịch sai quy định. Hệ quả không chỉ là những án phạt nặng nề, mà còn khiến đội tuyển Malaysia mất quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 – cú đòn giáng mạnh vào tham vọng vươn tầm châu lục.

Giới chuyên môn Malaysia nhận định vấn đề không nằm ở chất lượng cầu thủ, mà ở hệ thống quản trị yếu kém. New Straits Times thậm chí nhấn mạnh: điều bóng đá nước này cần không phải là “nhập tịch cầu thủ”, mà là “nhập tịch những nhà quản lý giỏi” để tái thiết toàn diện bộ máy điều hành.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng ngoại binh tại giải quốc nội cũng tạo ra nghịch lý: cầu thủ nội ít được thi đấu, thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại phải gánh trọng trách khi lên tuyển. Điều này khiến chất lượng đội tuyển quốc gia khó cải thiện, bất chấp việc liên tục bổ sung các nhân tố nhập tịch.

Truyền thông Malaysia cũng chỉ ra hướng đi bền vững hơn, đó là học hỏi mô hình phát triển của Nhật Bản và Hàn Quốc – những nền bóng đá chú trọng đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống bài bản thay vì “đi tắt” bằng nhập tịch.

Trong bối cảnh hiện tại, thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: nếu chỉ chăm chăm tìm cách đánh bại tuyển Việt Nam bằng những giải pháp ngắn hạn, bóng đá Malaysia có nguy cơ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, thay vì xây dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai.