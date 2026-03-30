Báo Malaysia bày kế lạ giúp đội nhà thắng tuyển Việt Nam

Trước thềm trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 , diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào ngày 31/3, tờ Berita Harian Online của Malaysia đã chỉ ra cách giúp đội nhà giành chiến thắng.

Trong bài báo với tiêu đề "Ai sẽ là 'mũi nhọn' xuyên thủng hàng thủ Việt Nam", tờ báo Malaysia nhận định: "Lần này, HLV Cklamovski buộc phải xây dựng phương án chiến thuật mà không có nhóm cầu thủ đã đá trận thắng 4-0 Việt Nam tại sân Bukit Jalil. Dù cơ hội dự Asian Cup 2027 đã không còn do bê bối giấy tờ, Malaysia vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tích cực trước Việt Nam".

Tờ Berita Harian Online cho rằng để có thể chiến thắng Việt Nam, đội nhà cần chơi kỷ luật và đặt niềm tin vào những cá nhân đang đạt phong độ cao và quên đi 7 cầu thủ bị cấm thi đấu cũng như 3 người mới nhập tịch chưa đủ điều kiện ra sân.

Báo Malaysia cho rằng việc tận dụng tối đa phong độ của các cầu thủ đang chơi ấn tượng tại giải quốc nội sẽ giúp nước này giành chiến thắng. (Nguồn: Makan Bola)

Theo đó, thách thức dành cho đội tuyển Harimau Malaya là không nhỏ khi họ thiếu vắng tới 7 trụ cột do án treo giò của FIFA liên quan đến bê bối giấy tờ. Những cái tên như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal hay Joao Figueiredo từng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái. Holgado và Figueiredo ghi bàn, còn Garces cùng Irazabal chơi chắc chắn nơi hàng thủ.

Figueiredo cũng là tiền đạo chủ lực khi liên tục ghi bàn trong các trận giao hữu sau đó gặp Singapore và Palestine.

Không chỉ mất bộ khung quan trọng, Malaysia còn chịu tổn thất khi chân sút chủ lực Arif Aiman Hanapi dính chấn thương. Điều này buộc HLV Cklamovski phải tìm lời giải mới cho hàng công nếu muốn tạo bất ngờ trước đối thủ.

"Đây không phải lần đầu HLV Cklamovski đối mặt tình cảnh này. Kể từ khi án treo giò có hiệu lực từ tháng 9 năm ngoái, Malaysia đã đánh bại Lào hai lần và Nepal một lần tại vòng loại. Dẫu vậy, thử thách lần này khó khăn hơn nhiều khi đối thủ là Việt Nam - một “ông lớn” Đông Nam Á với thứ hạng cao hơn" , tờ báo Malaysia bình luận.

Tờ báo cho rằng chìa khóa của trận đấu nằm ở việc tận dụng tối đa phong độ của các cầu thủ đang chơi ấn tượng tại giải quốc nội. Trong danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, HLV Cklamovski triệu tập 5 tiền đạo gồm Faisal Halim, Safawi Rasid, Ramadhan Saifullah Usman, Luqman Hakim Shamsudin và Paulo Josue. Trong đó, bộ đôi Faisal Halim và Safawi Rasid được xem là niềm hy vọng lớn nhất.

Faisal đang có phong độ cao khi ghi dấu ấn bằng 3 bàn thắng liên tiếp, bao gồm 2 bàn vào lưới Lào và bàn thắng duy nhất giúp Malaysia thắng Nepal 1-0. Ở cấp CLB, anh cũng duy trì sự ổn định với 5 bàn thắng và 6 kiến tạo tại Liga Super, cùng 4 bàn tại Cúp Bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, Safawi Rasid nổi lên như chân sút nội tốt nhất Liga Super với 12 bàn cho KL City, chỉ xếp sau các ngoại binh trên bảng xếp hạng ghi bàn. Faisal và Safawi được xem là những ứng viên hàng đầu trên hàng công mà HLV Cklamovski cần phải đặt niềm tin trong trận đấu quan trọng với Việt Nam.