Báo Malaysia: 7 cầu thủ nhập tịch gian lận có dấu hiệu trái pháp luật

Theo kết quả điều tra mới nhất, việc nhập quốc tịch cho 7 cầu thủ của bóng đá Malaysia không chỉ sai quy định của FIFA mà còn có dấu hiệu trái pháp luật.

Theo Berita Harian, Ủy ban Liêm chính các Cơ quan Thực thi pháp luật (EAIC) khuyến nghị Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) và Bộ Nội vụ (KDN) rà soát lại toàn bộ quy trình cũng như hồ sơ quốc tịch thông qua nhập tịch đã được cấp cho 7 cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia. Cơ quan này phát hiện có những điểm bất thường trong quá trình xem xét phê duyệt đặc biệt liên quan các trường hợp nhập quốc tịch này.

EAIC đưa ra khuyến nghị dựa trên kết quả điều tra của Đội đặc nhiệm EAIC (PPK EAIC), được thành lập theo Mục 17 Đạo luật Ủy ban Liêm chính các Cơ quan Thực thi pháp luật 2009 (Đạo luật 700), sau đơn khiếu nại đối với Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) liên quan đến quy trình phê duyệt quốc tịch cho 7 cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia chưa hết rắc rối. (Ảnh: Berita Harian)

Cuộc điều tra phát hiện việc xem xét các điều kiện cần đáp ứng để được phê duyệt đặc biệt đã được thực hiện “trong khoảng thời gian rất ngắn” và “không theo quy trình phù hợp”. Cơ quan này cho biết, trong số những bất thường được xác định có quy trình cấp Giấy phép Nhập cảnh, bao gồm quá trình phỏng vấn và sàng lọc an ninh do Cục Di trú Malaysia (JIM) thực hiện đối với các cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Ngoài ra, cuộc điều tra cũng phát hiện có vấn đề liên quan đến việc JIM thực hiện sàng lọc an ninh và JPN tổ chức bài kiểm tra Kiến thức tiếng Malay (UPBM) nhằm phục vụ việc phê duyệt quốc tịch.

“PPK EAIC cũng phát hiện sự không tuân thủ liên quan đến việc xác nhận từ bỏ quốc tịch gốc từ cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất thân của các cầu thủ nhập tịch bóng đá Malaysia, bên cạnh sự không tuân thủ liên quan đến việc các cầu thủ nhập tịch nộp hộ chiếu quốc gia gốc cho JIM”, tuyên bố nêu.

Tuy nhiên, EAIC làm rõ rằng Hiến pháp Liên bang trao quyền cho Bộ trưởng Nội vụ xem xét đơn xin quốc tịch thông qua nhập tịch theo Điều 19 của Hiến pháp Liên bang. Theo tuyên bố này, Bộ trưởng Nội vụ cũng thực thi quyền hạn và quyền quyết định bằng việc cấp phê duyệt đặc biệt, có tính đến “đóng góp của người nộp đơn trong môn bóng đá, qua đó có thể làm rạng danh đất nước”.

Bên cạnh việc khuyến nghị rà soát lại quy trình và hồ sơ quốc tịch, EAIC cũng đề xuất JPN và KDN xây dựng hướng dẫn cho việc thực thi quyền quyết định theo luật, cũng như quy trình vận hành tiêu chuẩn riêng liên quan đến việc cấp tư cách công dân theo Hiến pháp Malaysia

EAIC cũng khuyến nghị JPN và KDN xây dựng quy trình vận hành tiêu chuẩn riêng liên quan đến việc từ bỏ quốc tịch gốc của người nước ngoài được cấp quốc tịch Malaysia, bao gồm quy định thời hạn nộp bằng chứng từ bỏ quốc tịch, do Hiến pháp Malaysia không công nhận hai quốc tịch.

Vấn đề cấp quốc tịch cho 7 cầu thủ nhập tịch - gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado - trước đó đã thu hút sự chú ý và gây tổn hại nghiêm trọng cho bóng đá Malaysia. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phát hiện gian lận trong quy trình hồ sơ liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ này và không công nhận họ là cầu thủ Malaysia hợp lệ.

Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm thi đấu quốc tế trong 12 tháng. FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Cơ quan này sau đó giữ nguyên kết luận liên quan đến việc làm giả hồ sơ, nhưng phán quyết rằng án cấm thi đấu của các cầu thủ chỉ áp dụng với các trận đấu quốc tế và không ngăn họ tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ của mình. Đội tuyển Malaysia sau đó bị xử thua 4 trận đấu (gồm 2 trận giao hữu và 2 trận chính thức, trong đó có 1 trận đấu với đội tuyển Việt Nam).