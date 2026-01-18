Báo Indonesia: 'U23 Việt Nam hiện tại đáng gờm hơn thế hệ Thường Châu 2018'

U23 Việt Nam đang thi đấu thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo phân tích của CNN Indonesia, điểm khác biệt lớn nhất của U23 Việt Nam hiện tại nằm ở cách giành chiến thắng. Nếu như hành trình vào chung kết năm 2018 gắn liền với những trận hòa kịch tính và các loạt sút luân lưu cân não, thì đội bóng hiện nay lại cho thấy khả năng giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tại VCK U23 châu Á lần này, U23 Việt Nam đã toàn thắng cả bốn trận đã đấu mà không cần đến loạt đá luân lưu. Điều này, theo báo Indonesia, phản ánh sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh, thể lực lẫn tư duy chiến thuật của cầu thủ Việt Nam.

Báo Mureks đánh giá màn thể hiện của đoàn quân Kim trong quá trình dài. Đó là chuỗi thắng kỷ lục 15 trận, không tính giao hữu. HLV 49 tuổi duy trì tỷ lệ thắng 100% ở các trận chính thức với U23 Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở kết quả, U23 Việt Nam là đội bóng có lối chơi chủ động và tính tổ chức cao. Thay vì thiên về phòng ngự phản công như trước đây, đội bóng hiện tại sẵn sàng kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tạo áp lực liên tục lên đối thủ, kể cả trước những đội bóng được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực.

Một điểm khác được nhấn mạnh là chiều sâu đội hình. Trong khi thế hệ năm 2018 gắn liền với một số gương mặt nổi bật và có vai trò đặc biệt quan trọng, U23 Việt Nam hiện tại cho thấy sự đồng đều hơn giữa các tuyến. Nhiều cầu thủ được luân phiên sử dụng, vẫn giữ được chất lượng lối chơi và không làm giảm nhịp độ của toàn đội.

Báo Indonesia cũng chỉ ra rằng thành công của U23 Việt Nam không phải hiện tượng nhất thời. Trong vài năm trở lại đây, các đội tuyển trẻ Việt Nam liên tục gặt hái thành tích tốt ở nhiều đấu trường như SEA Games, VCK U23 Đông Nam Á. Điều này cho thấy sự kế thừa rõ ràng giữa các lứa cầu thủ, cùng nền tảng đào tạo trẻ đang đi đúng hướng.

Tờ Bola viết: "Việt Nam đã tìm ra công thức thành công trong bóng đá. Đó là phát triển bóng đá từ cơ sở và sự dẫn dắt điềm tĩnh của một huấn luyện viên người Hàn Quốc". Trang thể thao này nhấn mạnh U23 Việt Nam đạt thành tích cao mà không cần dựa vào cầu thủ nhập tịch hay gốc ngoại. Toàn bộ đội hình đến từ hệ thống đào tạo trong nước, được tổ chức bài bản và liên tục trong nhiều năm.

Tribun News phân tích vai trò của HLV Kim Sang-sik. Tờ báo viết rằng thành công của U23 Việt Nam là "minh chứng cho phép thuật của HLV người Hàn Quốc". Nhưng đây không phải phép màu tức thời.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam được nhận xét là chơi kỷ luật hơn nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Các cầu thủ trẻ được trao nhiều cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quốc tế từ sớm, giúp họ tự tin và chững chạc hơn khi bước ra sân chơi châu lục.

Việc HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển quốc gia, U23 và U22 được xem là lợi thế lớn. Điều này giúp triết lý thi đấu được thống nhất xuyên suốt các cấp độ, khác với giai đoạn 2018 khi lứa U23 thành công nhưng chưa gắn kết chặt chẽ với hệ thống tổng thể.