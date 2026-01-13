Báo Indonesia: “U23 Việt Nam đã gây sốc ở châu Á, họ đã làm nên lịch sử”

Kiểm soát bóng và dứt điểm ít hơn song chính U23 Việt Nam mới là đội “kết liễu” chủ nhà Saudi Arabia nhờ khoảnh khắc chói sáng của Đình Bắc. Chiến thắng 1-0 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng, né được đương kim vô địch Nhật Bản ở vòng sau.

Truyền thông Indonesia rất bất ngờ với kết quả này. Trang Bola.net đăng dòng tít: “U23 Việt Nam gây sốc khi hạ gục Saudi Arabia”. Bài viết ngỡ ngàng với cách mà các cầu thủ áo trắng đã đánh bại đội chủ nhà.

“Một bất ngờ thú vị đã xảy ra tại Giải vô địch U23 châu Á 2026. Vào thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2026, trong trận đấu cuối cùng của bảng A, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Saudi Arabia.

Việt Nam bước vào trận đấu với hai chiến thắng liên tiếp và rõ ràng là tự tin hơn.

Mặt khác, Saudi Arabia đang thiếu tự tin. Họ thắng trận đầu tiên nhưng lại thua Jordan ở trận thứ hai, khiến trận đấu với Việt Nam trở thành trận "sống còn".

Trận đấu diễn ra căng thẳng như dự đoán, với Saudi Arabia kiểm soát bóng gần như toàn bộ 90 phút. Họ có tổng cộng 19 cú sút, trong đó có 7 cú sút trúng đích.

Tuy nhiên, chính U23 Việt Nam mới là đội giành được lợi thế dẫn trước. Trong hiệp hai, ở phút 64, Đinh Bắc đã tận dụng đường chuyền của Nhật Minh để ghi bàn.

Sau khi vươn lên dẫn trước, U23 Việt Nam đã thi đấu rất kỷ luật trong 30 phút còn lại để giành trọn ba điểm. Họ kết thúc ở vị trí đầu bảng A với thành tích hoàn hảo 9 điểm” – Bola viết.

Truyền thông Indonesia ngỡ ngàng với chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trang báo xứ Vạn đảo viết thêm: “Đội tuyển U23 Việt Nam đã chắc suất vào tứ kết và sẽ đối đầu với đội á quân bảng B. Đội tuyển U23 Jordan cũng giành quyền vào tứ kết với tư cách á quân bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B, tức là Nhật Bản”.

Trong khi đó, trang CNN Indonesia đặt dòng tít: “U23 Việt Nam đè bẹp Saudi Arabia, làm nên lịch sử ASEAN tại Giải vô địch U23 châu Á”.

CNN Indonesia ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam: “Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử tại Giải vô địch U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại Saudi Arabia vào tối thứ Hai.

Thành công của U23 Việt Nam khi giành chiến thắng ở vòng bảng đã lập nên kỷ lục lịch sử cho ASEAN. Đây là lần đầu tiên một đội bóng ASEAN giành được vị trí nhất bảng, trước đó chỉ về nhì”.



