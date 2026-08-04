Báo Indonesia: Tuyển Indonesia đã bị tuyển Việt Nam "hủy diệt"

Truyền thông, các chuyên gia bóng đá Indonesia dường như rất sốc và thất vọng khi đội nhà thua tan tác trước tuyển Việt Nam trên chính tại xứ Vạn đảo.

“Đội tuyển Indonesia đã bị tuyển Việt Nam "hủy diệt" tại AFF Cup 2026, Luciano Leandro chỉ ra những điểm yếu của đội tuyển Garuda” – đây là bài viết vừa được trang Bola của Indonesia đăng tải sáng 4/8 để nói về thất bại của đội nhà.

Bài viết này trích lại những phát biểu của chuyên gia bóng đá Luciano Leandro, phân tích về những lý do khiến tuyển Indonesia chịu thất bại thảm hại trước tuyển Việt Nam.

Ông Luciano Leandro cho rằng ở trận tối qua, các cầu thủ Indonesia đã thi đấu dưới phong độ và đó là nguyên nhân quan trọng dẫn tới kết quả trận đấu.

“Indonesia đã không thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu này. Thất bại 0-3 trên sân nhà chắc chắn là điều đáng thất vọng, nhưng nó cũng nên là bài học cho sự phát triển của đội trong tương lai.

Điều rõ ràng nhất là khả năng chuyển đổi phòng ngự kém của Indonesia. Nhiều lần sau khi mất bóng, các cầu thủ của họ chậm chạp trong việc trở lại vị trí, tạo điều kiện cho Việt Nam khai thác khoảng trống rất hiệu quả. Một đội bóng chất lượng như Việt Nam sẽ luôn trừng phạt những sai lầm kiểu này", ông Luciano Leandro nói với Bola.

Truyền thông Indonesia "sốc" với chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Theo huyền thoại của PSM Makassar, sự phối hợp giữa các cầu thủ ở khu vực hậu vệ vẫn là một thách thức lớn đối với đội tuyển Indonesia. Cầu thủ người Brazil cho biết sự phối hợp giữa các hậu vệ không tốt, đặc biệt là khi đối mặt với những pha phản công nhanh mà Việt Nam thể hiện trong suốt trận đấu. Ông Leandro cho rằng sự phối hợp giữa các hậu vệ không tốt, đặc biệt là khi đối mặt với những pha phản công nhanh mà Việt Nam thể hiện trong suốt trận đấu.

"Hàng phòng ngự cũng cho thấy sự thiếu phối hợp và liên lạc, đặc biệt là khi đối mặt với những đợt tấn công nhanh của đối thủ. Tổ chức phòng ngự phải là mối quan tâm hàng đầu nếu Indonesia muốn cạnh tranh ở cấp độ cao nhất tại Đông Nam Á", ông Luciano nói.

Ông Luciano Leandro cũng chỉ trích màn trình diễn của hàng công đội tuyển Indonesia, cho rằng họ không thể tận dụng tối đa quyền kiểm soát bóng để tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

"Về tấn công, Indonesia cũng thi đấu kém hiệu quả hơn. Đội bóng đã cố gắng xây dựng các đợt tấn công, nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm. Khả năng ra quyết định ở khu vực cuối sân, chất lượng đường chuyền quyết định và khả năng dứt điểm vẫn cần được cải thiện," ông nhận xét.

Thất bại này khiến đội tuyển quốc gia Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm, bằng điểm với Singapore, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Nếu muốn giành vé vào bán kết, Garuda phải thắng trận đấu cuối cùng của bảng A trước Singapore tại sân vận động Jalan Besar, Singapore, vào thứ Sáu (7/8/2026).

Việc truyền thông và các chuyên gia Indonesia đồng loạt mổ xẻ thất bại cho thấy trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam không còn được xem là một cú sảy chân đơn thuần. Đây là kết quả phản ánh khoảng cách về chất lượng thi đấu, sự gắn kết trong lối chơi cũng như sự khác biệt về bản lĩnh giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Trong khi Indonesia phải đối mặt với áp lực rất lớn, tuyển Việt Nam lại gửi lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của nhà đương kim vô địch.

Xếp hạng trước lượt cuối bảng A.



