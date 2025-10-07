Báo Indonesia truy tìm được hồ sơ gần 100 năm tuổi, chỉ rõ cầu thủ nhập tịch sai luật của Malaysia

Trong văn bản ngày 6/10, FIFA nêu rõ sai sót trong hồ sơ nhập tịch của 7 tuyển thủ Malaysia. Theo đó, nơi sinh của ông hoặc bà của 7 cầu thủ này vốn không phải Malaysia như hồ sơ do LĐBĐ Malaysia cung cấp. Như vậy, việc họ thi đấu cho đội tuyển Malaysia là trái luật.

Giữa lúc LĐBĐ Malaysia đang chuẩn bị kháng cáo, truyền thông Indonesia đã vào cuộc với một bằng chứng đầy sức nặng. Bằng chứng này liên quan trực tiếp đến trường hợp của Hector Hevel – 1 trong 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt.

Hector Hevel trong trận đấu với tuyển Việt Nam

Ban đầu khi đăng ký thi đấu cho Hector Hevel, LĐBĐ Malaysia viết trong văn bản gửi FIFA: “Hector Hevel có ông là Hendrik Jan Hevel. Ông Hendrik Jan Hevel sinh ngày 3/2/1933 tại Malacca Straights, Malaysia”.

Tuy nhiên, trang Suara (Indonesia) đăng tải hồ sơ gần 100 năm tuổi được lưu trữ trên trang Wiewaswie (Hà Lan) cho thấy ông Hendrik Jan Hevel có nơi sinh là 's-Gravenhage (tiếng Anh: The Hague), Hà Lan.

Hồ sơ về ông Hendrik Jan Hevel - ông của cầu thủ Hector Hevel

Dữ liệu cho thấy ông Hendrik Jan Hevel không sinh ra ở Malaysia (mục Geboorteplaats - nơi sinh: 's-Gravenhage, Hà Lan)

Hồ sơ này trùng khớp với tài liệu do FIFA công bố. Ông của cầu thủ Hector Hevel không sinh ra tại Malaysia. Do đó, Hector Hevel không thể nhập tịch và thi đấu cho tuyển Malaysia theo con đường dựa trên “nơi sinh của ông/bà”.

Trên thực tế, tiền vệ sinh năm 1996 chính là người đầu tiên trong số 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt khoác áo đội tuyển Malaysia. Anh ra mắt vào tháng 3/2025 và ghi bàn trong trận thắng 2-0 trước Nepal. Sau đó, Hector Hevel tiếp tục chơi gần trọn vẹn 90 phút ở trận thắng 4-0 trước Việt Nam.

Mùa giải 2025/26, tiền vệ được định giá 400.000 euro còn thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) với tư cách cầu thủ nội. Anh đã thi đấu ở 3 đấu trường là giải VĐQG Malaysia, Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á.

Nếu như LĐBĐ Malaysia kháng án không thành công, trường hợp Hector Hevel có thể khiến cả đội tuyển Malaysia lẫn CLB Johor Darul Ta'zim phải chịu án phạt bổ sung.