Báo Indonesia toát mồ hôi trước "tuyển Việt Nam mạnh nhất lịch sử"

Sức mạnh ngày càng hoàn thiện của đội tuyển Việt Nam đang khiến các đối thủ trong khu vực phải dè chừng, và Indonesia là cái tên mới nhất bày tỏ sự quan ngại. Theo nhiều tờ báo xứ Vạn đảo, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thể đang sở hữu phiên bản mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đặc biệt trước thềm các giải đấu lớn như ASEAN Cup 2026.

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, vị thế của đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì còn là kẻ thách thức, “Những chiến binh sao vàng” giờ đây bước vào mọi giải đấu với tư cách ứng viên hàng đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực bảo vệ ngôi vương cũng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự trưởng thành về đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng.

Trong bài phân tích mới đây, tờ Superball của Indonesia thậm chí còn nhận định Việt Nam có thể mang tới giải đấu khu vực đội hình mạnh nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là lời khen mang tính xã giao, mà xuất phát từ thực tế lực lượng của đội tuyển Việt Nam đang sở hữu chiều sâu đáng kể ở nhiều tuyến.

Một trong những điểm nhấn khiến truyền thông Indonesia đặc biệt lo lắng chính là vị trí thủ môn. HLV Kim Sang-sik đang có trong tay tới ba lựa chọn chất lượng gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Cả ba đều có thể hình lý tưởng trên 1m88, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và khả năng chơi chân tốt – yếu tố rất quan trọng trong bóng đá hiện đại.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của thủ môn trẻ Trần Trung Kiên với chiều cao 1m91 được xem là phương án kế thừa lâu dài. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam không chỉ mạnh ở hiện tại mà còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai, điều mà không phải đội tuyển Đông Nam Á nào cũng làm được.

Không chỉ ở khung gỗ, sức mạnh của tuyển Việt Nam còn đến từ sự cân bằng giữa các tuyến. Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam liên tục sản sinh ra nhiều lứa cầu thủ chất lượng, từ đội U17, U23 cho tới ĐTQG. Thành tích ấn tượng ở các giải trẻ châu lục cùng chức vô địch khu vực đã tạo nên nền tảng vững chắc, giúp đội tuyển duy trì sự ổn định và cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Trong khi đó, Indonesia dù có những bước tiến đáng kể nhưng vẫn tồn tại nhiều nỗi lo, đặc biệt khi đối đầu với Việt Nam. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy đội bóng xứ Vạn đảo thường gặp khó trước “Những chiến binh sao vàng”, với chuỗi trận không thắng kéo dài tại các kỳ AFF Cup gần đây.

Chính vì vậy, việc phải chạm trán một tuyển Việt Nam đang đạt độ chín về lực lượng lẫn lối chơi khiến truyền thông Indonesia không khỏi lo lắng. Họ hiểu rằng, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cải thiện đáng kể về chất lượng đội hình, khả năng cạnh tranh ngôi vô địch sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhất là khi tại AFF Cup, họ khó lòng gọi đủ hết các cầu thủ nhập tịch.

Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt với sự vươn lên của nhiều đội tuyển, Việt Nam vẫn cho thấy vị thế đặc biệt của mình. Sự ổn định, chiều sâu lực lượng và tư duy chiến thuật hiện đại dưới thời HLV Kim Sang-sik đang giúp đội tuyển trở thành “thước đo” cho các đối thủ trong khu vực.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và phát huy được những lợi thế hiện có, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào ASEAN Cup 2026 với vị thế của ứng viên số một. Và như cách báo chí Indonesia thừa nhận, đây có thể chính là phiên bản mạnh nhất của bóng đá Việt Nam trong lịch sử – một thách thức thực sự cho toàn bộ Đông Nam Á.