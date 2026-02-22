Vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” của đội tuyển Malaysia – những cầu thủ bị FIFA xác định không đủ điều kiện thi đấu – tiếp tục là chủ đề nóng trong khu vực trước thềm trận tái đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Theo nguồn tin từ báo Superball (Indonesia), trong quá trình xử lý vụ việc, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John - người Malaysia - đã rất tích cực làm việc với FIFA nhằm tìm câu trả lời rõ ràng về tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ nhập lậu ở trận đấu với Việt Nam ngày 31/3 tới. Vị quan chức của AFC tới từ Malaysia, vẫn đặt mục tiêu làm rõ: liệu các cầu thủ nhập tịch này có thể ra sân cho ĐT Malaysia hay không khi CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) chưa có phán quyết cuối cùng.

Trước đó, FIFA từng kết luận 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện khoác áo Malaysia ở trận gặp Việt Nam hồi tháng 6/2025 – lý do là hồ sơ nhập tịch được nộp với nhiều dấu hiệu không hợp lệ. Hệ quả, FAM bị phạt tiền, các cầu thủ bị xử phạt và treo giò 12 tháng.

FAM sau đó đã kháng cáo lên CAS, và cơ quan này đã tạm hoãn thi hành án, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu ở cấp CLB trong lúc chờ phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, theo AFC hiện tại, họ chỉ được thi đấu cho CLB, chứ chưa được phép trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia ở cấp quốc gia. Đây cũng là lý do khiến đề nghị của AFC gửi đến FIFA nhằm giải thích và mở cửa cho họ góp mặt trong trận gặp ĐT Việt Nam không đạt kết quả như mong muốn.

Một phần lý giải cho việc này là FIFA đã khẳng định các cầu thủ chưa đáp ứng đủ tiêu chí thi đấu cho đội tuyển Malaysia, mặc dù trước đó có thông tin về tạm hoãn án. AFC và FIFA hiện đang chờ phán quyết cuối cùng từ CAS dự kiến vào ngày 26/2/2026 để xác định chính thức tư cách thi đấu.

Trong thời gian chờ đợi, AFC tiếp tục giám sát tình hình, phối hợp với FIFA và các bên liên quan để bảo đảm các quy định về eligibility (đủ điều kiện thi đấu) được tôn trọng. Phán quyết của CAS dự kiến sẽ định đoạt rõ ràng số phận của 7 cầu thủ này, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị của cả Malaysia và Việt Nam cho các trận đấu còn lại của vòng loại Asian Cup 2027.