Báo Indonesia: “Thất bại này quá thê thảm, rất khó để chúng ta gây bất ngờ trước ĐT Việt Nam”

Trên trang Detik Sport, tác giả Putra Rusdi bày tỏ sự thất vọng khi tuyển nữ Indonesia thua đậm Thái Lan 0-7 ở trận mở màn giải AFF Cup nữ 2025:

“Tuyển Indonesia đã kết thúc ở vị trí cuối bảng A tại giải AFF Cup nữ sau khi bị Thái Lan đè bẹp 7-0. Tuyển Indonesia đã khởi đầu chiến dịch với một kết quả rất đáng thất vọng trên sân Lạch Tray, Việt Nam.

Thất bại này là quá hảm hại, tuyển Indonesia buộc phải chấp nhận vị trí cuối bảng A. Đội bóng của HLV Joko Susilo quá bất lợi với 0 điểm, hiệu số -7”.

Detik Sport cũng bày tỏ mối lo cho tuyển nữ Indonesia trước khi chạm trán chủ nhà Việt Nam ở lượt trận tiếp theo:

“Ở trận đấu tiếp theo tại bảng A, Indonesia sẽ phải đối mặt với một đối thủ khó nhằn khác, đội chủ nhà Việt Nam. Indonesia không được phép thua Việt Nam nếu muốn duy trì hy vọng lọt vào bán kết”.

Tương tự, trang Bali Post bày tỏ sự thất vọng với kết quả của đội nhà:

“Tuyển nữ Indonesia đã phải chịu kết cục thảm bại trước Thái Lan. Tuyển nữ Indonesia phải thừa nhận sự vượt trội của đối thủ khi để thua tới 0-7.

Thất bại thảm hại này khiến tuyển nữ Indonesia đứng cuối bảng, còn rất ít cơ hội đi tiếp. Ở lượt tiếp theo, tuyển Indonesia sẽ phải chạm trán một đối thủ cũng khó nhằn không kém so với Thái Lan là chủ nhà Việt Nam”.

Truyền thông Indonesia thất vọng với kết quả của đội nhà.

Trong khi đó, trang Viva Goal của Indonesia cũng bình luận về thất bại của đội nhà, đồng thời cho rằng tuyển nữ Indonesia khó lòng gây bất ngờ trước tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận tiếp theo vào ngày 9/8 tới.

“Tuyển nữ Indonesia sẽ phải đối đầu chủ nhà Việt Nam ở lượt trận thứ hai. Chắc chắn đây không phải là một thử thách dễ dàng với Garuda Pertiwi (biệt danh của tuyển nữ Indonesia).

Tuyển Indonesia đã phải chịu thất bại tan nát với cách biệt 7 bàn trước Thái Lan. Rõ ràng, thất bại này là một đòn giáng mạnh vào Isa Warps và các đồng đội, những người đã hy vọng tạo dựng tên tuổi tại giải đấu Đông Nam Á.

Đội bóng của Joko Susilo chắc chắn sẽ tìm cách trả thù cho trận thua ở lượt trận thứ hai vòng bảng gặp Việt Nam. Đáng tiếc là, giống như Thái Lan, "Những Cô Gái Vàng" là một trong những đội bóng có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á.

Họ đã chứng minh điều đó bằng chiến thắng 6-0 trước Campuchia trong trận đấu trước. Hai chiến thắng liên tiếp của Thái Lan và Việt Nam đã giúp họ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Trên lý thuyết, Indonesia rõ ràng là đội yếu thế hơn trước trận đấu sắp tới. Đặc biệt sau khi Garuda Pertiwi bị Thái Lan vùi dập, quá khó để tuyển Indonesia gây bất ngờ và cơ hội giành chiến thắng từ tay chủ nhà đang trở nên mong manh.

Tuyển Indonesia sẽ phải chiến đấu hết mình để ít nhất gây khó khăn cho tuyển Việt Nam trong việc ghi bàn, ngăn chặn khung thành của họ bị thủng lưới liên tiếp. Trong khi đó, Việt Nam rõ ràng đang quyết tâm giành chiến thắng đậm trước Indonesia để chiếm ngôi đầu bảng A từ Thái Lan”.

Tuyển Indonesia được dự đoán khó gây bất ngờ trước tuyển nữ Việt Nam.

Ở đấu trường giải nữ Đông Nam Á, Thái Lan là đội có thành tích tốt nhất với 4 lần đoạt chức vô địch, trong khi tuyển nữ Việt Nam xếp thứ hai với 3 lần lên ngôi. Ngược lại, tuyển Indonesia có thành tích rất tệ khi họ mới chỉ đúng 1 lần lọt vào bán kết từ cách đây 21 năm (vào năm 2004).