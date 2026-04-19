Báo Indonesia sợ đội nhà thua tuyển Việt Nam ở “trận sinh tử” và bị loại sớm

Tối nay (19/4), U17 Việt Nam và chủ nhà Indonesia sẽ có trận đấu lượt cuối bảng A giải U17 Đông Nam Á. Hiện tuyển U17 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn, chỉ cần hoà là chắc chắn bảo toàn ngôi đầu bảng, trong khi Indonesia gặp khó khăn lớn hơn rất nhiều khi cần hướng tới một chiến thắng đậm.

Trước thềm trận đấu, truyền thông Indonesia tỏ ra rất lo lắng cho số phận của đội nhà. Trang Bola gọi đây là “trận sinh tử” và đội bóng có biệt danh “Chim ưng non” đang có nguy cơ rất lớn bị loại sớm.

“Cơ hội để U17 Indonesia đi tiếp vào bán kết là rất mong manh. Tuyển U17 Indonesia cần thắng Việt Nam với cách biệt lớn, bởi ở cặp cùng giờ, Malaysia khả năng sẽ thắng Timor Leste. Bản thân HLV Kurniawan Dwi Yulianto cũng thừa nhận cơ hội cho Indonesia đang rất mong manh.

Trong khi đó, U17 Việt Nam đang trên đà phát triển. Họ chỉ cần một trận hoà để tiến vào top 4. U17 Việt Nam là một đội mạnh, họ đã chơi rất tốt ở các trận vừa qua” – trang Bola lo lắng.

U17 Indonesia rất dễ mất điểm trước U17 Việt Nam.

Trong khi đó, chuyên gia Gusnul Yakin của Indonesia cho rằng đội nhà cần quyết thắng U17 Việt Nam, không chỉ bởi tấm vé vào bán kết giải Đông Nam Á. Vị chuyên gia này cho rằng tinh thần sẽ là yếu tố quan trọng nhất với đội nhà. Tuy nhiên, ông Gusnul Yakin cũng nhấn mạnh rằng U17 Indonesia cần biết chấp nhận thất bại trong trường hợp sảy chân trước U17 Việt Nam.

“Điều quan trọng là chúng ta phải thắng đội U17 Việt Nam. Đừng nghĩ đến việc có thể tiến vào bán kết hay không. Vị trí của đội tuyển U17 Indonesia vẫn phụ thuộc vào kết quả các trận đấu khác. Một chiến thắng sẽ giúp nâng cao tinh thần các cầu thủ trước thềm giải U17 châu Á sắp tới".

Ngay cả khi thất bại tại giải U17 AFF cũng không phải là dấu chấm hết cho đội tuyển U17 quốc gia Indonesia. Điều tích cực là chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho giải châu Á khó khăn hơn, bao gồm cả vòng loại World Cup U17 tại Qatar," ông Gusnul Yakin nói.

Trân đấu giữa U17 Việt Nam gặp Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay (19/3). Hiện giải U17 Đông Nam Á đã xác định được 2 đội chắc chắn vào bán kết gồm Lào và Australia. Trong trường hợp bảo toàn được ngôi đầu bảng A, U17 Việt Nam sẽ gặp Australia ở bán kết.



