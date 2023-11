Báo Indonesia: Shin Tae-yong nên cảm thấy may mắn vì chưa bị sa thải như Polking

HLV Shin Tae-yong bị chỉ trích nhiều về cách lựa chọn nhân sự ở trận hòa Philippines 1-1 vừa qua. Ông đưa ra sân Asnawi, người bị cho là thi đấu dưới sức. Ông sử dụng Sandy Walsh ở cánh trái. Hai vị trí này thường xuyên mắc lỗi, khiến hai cánh của Indonesia liên tục bị “tập kích”.

HLV người Hàn Quốc buộc phải thay Walsh chỉ sau 30 phút bóng lăn. Quyết định này đã gián tiếp thừa nhận những sai lầm của ông. Cộng với thất bại xấu hổ 1-5 trước Iraq trước đó, khiến tuyển Indonesia đứng cuối bảng F, hẹp cửa đi tiếp, ông Shin Tae-yong đã bị đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trang Viva viết: “HLV Shin Tae-yong không làm tốt công việc nhưng ông vẫn bình an vô sự. So với Mano Polking, nhà cầm quân này nên cảm thấy mình may mắn. Vì so với 1 thua 1 hòa của Indonesia, kết quả của ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 là tốt hơn khá nhiều. Sau khi bị Trung Quốc đánh bại, Thái Lan đã giành chiến thắng 3-1 trước Singapore . Vậy tương lai của Shin Tae-yong sẽ ra sao, liệu ông có chịu chung số phận với Polking?”.

LĐBĐ Indonesia sẽ họp lại để bàn về công việc của Shin Tae-yong

Tờ Timnas nhận định phía trước Shin Tae-yong chắc chắn là những ngày tháng áp lực vì LĐBĐ Indonesia đã họp lại để bàn về hiệu quả làm việc của ông. “Trên thực tế, người hâm mộ Indonesia đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu HLV Shin có mất việc sau 2 kết quả tiêu cực vừa qua hay không? Vì PSSI bắt đầu soi xét công việc của ông nhiều hơn. Kết quả tệ hại đồng nghĩa với việc HLV trưởng ĐTQG sẽ nhận sự đánh giá khắt khe từ PSSI”.



Tờ Bolanas bình luận: "Madam Pang vừa thông báo sa thải Mano Polking. Số phận của Polking không may mắn như HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong. Chiến lược gia đến từ Hàn Quốc không bị cách chức dù không giành được chiến thắng nào từ đầu vòng loại".

Nhưng theo ấn phẩm này, ông Shin Tae-yong chưa bị PSSI sa thải vì "World Cup không phải mục tiêu chính của PSSI". "Hai kết quả vừa qua khiến Indonesia đứng cuối bảng F. Nhưng vị thế của Shin Tae-yong chắc chắn được đảm bảo an toàn bởi World Cup không phải mục tiêu chính của PSSI. Họ vẫn rất ấn tượng vì ông Shin giúp Indonesia giành vé vào VCK Asian Cup sau 17 năm".