Hé lộ bước ngoặt tương lai của HLV Kim Sang Sik tại đội tuyển Việt Nam.

Truyền thông khu vực đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tương lai của HLV Kim Sang Sik khi bản hợp đồng hiện tại giữa chiến lược gia người Hàn Quốc và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức đáo hạn sau tháng 2/2027. Mới đây, tờ Bola Sport của Indonesia đưa ra dự đoán rằng nhà cầm quân này sẽ sớm đạt được thỏa thuận gia hạn với VFF, đi kèm một mức đãi ngộ hậu hĩnh.

Theo bài viết, dù con số cụ thể chưa được tiết lộ nhưng mức lương cao hơn so với thời điểm hiện tại. Tờ Bola Sport thông tin thêm rằng ngay sau trận đấu gặp Kyrgyzstan thuộc khuôn khổ FIFA Days tháng 11, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã xác nhận việc cử người đại diện làm việc với VFF, bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm ít nhất hai năm nữa.

Nếu đôi bên đi đến thống nhất, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm quỹ thời gian quan trọng để chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu trọng điểm của đội tuyển quốc gia. Cụ thể, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại Vòng chung kết Asian Cup 2027 (diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028) và hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2030 – đấu trường mà bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng.

Tương lai của HLV Kim Sang-sik vẫn chưa được quyết định (Ảnh: HD)

Nhìn lại chặng đường từ khi tiếp quản ghế nóng vào tháng 5/2024, truyền thông Indonesia đánh giá cao bảng thành tích ấn tượng mà ông Kim mang lại, bao gồm chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026 ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cùng cú đúp danh hiệu U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 năm 2025 với lứa U23. Dù vẫn còn đó nốt trầm với thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026, những dấu ấn chuyên môn kể trên vẫn là cơ sở lớn cho quá trình thương thảo hiện nay. Về phía VFF vẫn giữ sự kín tiếng tuyệt đối và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tiến trình đàm phán cũng như mức lương của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tiên