Báo Indonesia: "Dàn sao nhập tịch của tuyển Việt Nam đang khiến Thái Lan lo lắng"

Truyền thông Indonesia dành sự quan tâm đến đội tuyển Việt Nam.

Trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, một loạt các trường hợp cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam được công bố như Lương Chí Khải (Kyle Colonna), Olaha Mạnh Đức hay Williams Minh Hoàng (Lee Williams). Nhóm cầu thủ này đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Việt Nam và có thể được HLV Kim Sang-sik gọi tên trong thời gian tới.

Truyền thông Indonesia dành sự chú ý đến các động thái của tuyển Việt Nam. Trang Super Ball (Indonesia) nhận định:

"Dàn sao nhập tịch của tuyển Việt Nam đang khiến Thái Lan lo lắng. Đội tuyển Việt Nam đã khẳng định sức mạnh sau khi giành chức vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp vào các năm 2024 và 2026. Đằng sau đó là xu hướng tăng cường các cầu thủ nhập tịch. Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho các cầu thủ nhập tịch có năng lực, như lời khẳng định của Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú.

Tại AFF Cup 2026, Việt Nam có Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Gần đây, đội tuyển Việt Nam đang tăng cường nhập tịch các cầu thủ có gốc gác Việt Nam như Williams Minh Hoàng, Lương Chí Khải.

Hậu vệ Việt kiều Kyle Colonna vừa nhập tịch Việt Nam và lấy tên Lương Chí Khải

Đây là điều mà đội tuyển Thái Lan đang lo lắng. Họ không thể nào phớt lờ nỗi lo về những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam. Thái Lan vẫn chưa mở rộng cánh cửa với các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, nguyên tắc này đặt ra một câu hỏi lớn: liệu Voi Chiến có thể cạnh tranh với Việt Nam với những cầu thủ nhập tịch hay không?

Người hâm mộ Thái Lan cũng đang cho rằng ĐTQG nước này cần có cái nhìn thoáng hơn với các trường hợp cầu thủ nhập tịch. Bóng đá thế giới đang trở nên cởi mở hơn. Đội tuyển Thái Lan không thể mãi im lặng".

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán nhau ở bảng B hạng đấu Premier. Bảng đấu này còn 2 đội tuyển khác là Pakistan và Philippines. Với quy định chỉ đội nhất bảng giành quyền vào chung kết, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng sẽ rất quyết liệt.