Báo Indonesia: Bóng đá Việt Nam tiến dài, Thái Lan giậm chân tại chỗ

Bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn sa sút rõ rệt khi không giành được bất kỳ danh hiệu chính thức nào ở khu vực Đông Nam Á kể từ AFF Cup 2022. Trong 3 năm qua, “Voi chiến” liên tiếp thất bại ở các giải từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, dù nhiều lần lọt vào chung kết. U22 Thái Lan thua U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 2023, mất ngôi vô địch AFF Cup 2024 vào tay ĐT Việt Nam. Mới đây nhất, U22 Thái Lan thất bại trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025 trên sân nhà.

Tờ Superball của Indonesia cho rằng chuỗi kết quả nói trên cho thấy bóng đá Thái Lan không còn là thế lực đáng sợ tại Đông Nam Á, trong khi Việt Nam và Indonesia vươn lên mạnh mẽ nhờ đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ.

Bóng đá Thái Lan thất bại ở 7 giải đấu khu vực trong 2 năm qua

Tờ Superball mới đây đăng tải bài viết với tiêu đề: “Bóng đá Thái Lan không còn mạnh mẽ, ngai vàng bóng đá Đông Nam Á trong 3 năm qua bị Việt Nam và Indonesia cạnh tranh”.

Tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “ Đội tuyển Thái Lan hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn sau hàng loạt thất bại ở các giải đấu chính thức trong khu vực Đông Nam Á, khiến họ rơi vào cảnh khát danh hiệu kể từ năm 2022. Dù từng được xem là “ông vua Đông Nam Á” với nhiều thành công trong quá khứ, phòng truyền thống của bóng đá Thái Lan giờ đây đang dần phủ bụi”.

“Người hâm mộ bóng đá Thái Lan buộc phải nuốt trái đắng khi chứng kiến đội tuyển quốc gia không thể giành bất kỳ danh hiệu nào trong suốt ba năm qua. Lần gần nhất Thái Lan vô địch một giải đấu cấp độ Đông Nam Á là AFF Cup 2022”, tờ Superball viết tiếp.

“Sau đó, Thái Lan không giành thêm bất kỳ danh hiệu chính thức nào ở khu vực Đông Nam Á, từ cấp độ U16 cho tới đội tuyển quốc gia. Dù thường xuyên vào tới chung kết, họ luôn gục ngã trước các đội bóng như Indonesia và Việt Nam trong những trận đấu quyết định”, tờ Superball bình luận.

Theo tờ Superball , chuỗi khát danh hiệu của bóng đá Thái Lan bắt đầu khi “Voi chiến” gây thất vọng lớn tại SEA Games 2023, sau khi thua U22 Indonesia ở trận chung kết. Thất bại nặng nề 2-5 sau hiệp phụ đã đánh dấu sự khởi đầu cho sự sụp đổ của vị thế thống trị của bóng đá Thái Lan ở các cấp độ trẻ.

HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33 - Ảnh: VFF

Tờ Superball điểm qua thất bại của bóng đá Thái Lan ở các giải trẻ như SEA Games 2023, U23 Đông Nam Á 2023 và 2025 (đều bị loại ở bán kết), U19 Đông Nam Á 2024 (thua ở chung kết), U16 Đông Nam Á 2024 (thua chung kết). Tính thêm AFF Cup 2024 và SEA Games 2025, bóng đá Thái Lan đã thất bại ở 7 giải đấu ở Đông Nam Á, bao gồm các giải trẻ và giải của tuyển quốc gia.

Tờ Superball bình luận: “Chuỗi kết quả đáng quên này cho thấy bóng đá Thái Lan không còn là đối thủ đáng sợ với các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á. Truyền thông trong nước Thái Lan đã bắt đầu đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào liên đoàn bóng đá nước này, khi cho rằng công tác tái thiết đã thất bại”.

“Việc thay đổi HLV ở nhiều cấp độ tuổi khác nhau cũng không mang lại tác động tức thì cho “Voi chiến”. Trong khi Thái Lan loay hoay, Indonesia và Việt Nam lại đang tiến những bước dài nhờ các chương trình phát triển bóng đá trẻ”, tờ báo của Indonesia nhấn mạnh.

Tờ Superball khẳng định: “Bóng đá Việt Nam cũng tiếp tục củng cố vị thế thống trị khi thâu tóm các danh hiệu ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 trong năm qua. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đang đặt câu hỏi liệu thời kỳ hoàng kim của bóng đá Thái Lan đã thực sự khép lại hay chưa. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị kêu gọi phải sớm tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện, trước khi họ tụt lại quá xa so với Indonesia và Việt Nam”.

“Liệu “Voi chiến” có thể vùng dậy trong những năm tới, hay sẽ bị vượt qua bởi tham vọng ngày càng lớn của các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á?” , tờ báo xứ vạn đảo đặt câu hỏi.