Báo Hàn Quốc: "Việt Nam là thế lực mới tại châu Á"

Lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 diễn ra rạng sáng 10/5 đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Ngay sau khi kết quả xuất hiện, truyền thông của cả UAE lẫn Hàn Quốc đều đồng loạt phản ứng mạnh mẽ, cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam đã khác rất nhiều so với trước đây.

Tại UAE, báo giới nước này đánh giá tuyển Việt Nam là cái tên không thể xem thường dù họ được xếp ở nhóm hạt giống thấp hơn. Một số tờ báo nhấn mạnh rằng đại diện Đông Nam Á đang có bước tiến đáng kể dưới thời HLV Kim Sang-sik, đặc biệt sau những thành tích ấn tượng ở cấp độ trẻ và sự ổn định trong thời gian gần đây.

Truyền thông UAE cũng cho rằng bảng E sẽ không hề dễ dàng cho đội tuyển của họ bởi Việt Nam sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức, tinh thần thi đấu khó chịu và đang có sự tự tin lớn mỗi khi bước ra sân chơi châu lục. Điều này cho thấy tuyển Việt Nam giờ đây không còn bị nhìn nhận như một đội bóng “lót đường” ở Asian Cup.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, truyền thông xứ Kim chi đặc biệt chú ý tới cuộc hội ngộ giữa HLV Kim Sang-sik và đội tuyển quê hương. Nhiều tờ báo gọi đây là “cuộc chiến cảm xúc”, khi một chiến lược gia Hàn Quốc dẫn dắt tuyển Việt Nam đối đầu đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại sân chơi lớn nhất châu Á cấp ĐTQG.

Tờ Sports Seoul đánh giá tuyển Việt Nam là “thế lực mới của bóng đá châu Á”, đồng thời nhắc lại việc U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026 dưới sự dẫn dắt của chính HLV Kim Sang-sik. Báo chí Hàn Quốc cho rằng đây là lý do khiến đội tuyển của họ không thể chủ quan dù sở hữu đẳng cấp vượt trội hơn trên bảng xếp hạng FIFA.

U23 Việt Nam từng thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba châu Á 2026 trên loạt sút luân lưu (trước đó hòa 2-2).

Không ít tờ báo Hàn còn bày tỏ sự dè chừng với khả năng đọc trận đấu và hiểu bóng đá Hàn Quốc của HLV Kim Sang-sik. Theo News1, tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ “đáng lo ngại” bởi chiến lược gia sinh năm 1976 hiểu rất rõ tư duy chiến thuật, phong cách vận hành cũng như điểm mạnh của bóng đá xứ Kim chi.

Bên cạnh đó, yếu tố cảm xúc cũng được nhắc tới rất nhiều. Yonhap News gọi trận đấu giữa Hàn Quốc và Việt Nam là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng bảng Asian Cup 2027, không chỉ vì chuyên môn mà còn bởi màn đấu trí giữa hai HLV người Hàn Quốc là Kim Sang-sik và Hong Myung-bo.

Sau lễ bốc thăm, chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận việc đối đầu Hàn Quốc sẽ mang tới nhiều cảm xúc đặc biệt. Tuy nhiên, ông khẳng định tuyển Việt Nam sẽ không bước vào giải đấu với tâm thế e ngại. Nhà cầm quân này tin rằng nếu chuẩn bị tốt về lực lượng, tinh thần và chiến thuật, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ tại Asian Cup 2027.

Việc cả truyền thông UAE lẫn Hàn Quốc đều dành sự quan tâm lớn cho tuyển Việt Nam cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam đang ngày càng được nâng cao ở châu Á. Sau nhiều năm liên tiếp tạo dấu ấn từ cấp độ trẻ tới đội tuyển quốc gia, đoàn quân áo đỏ giờ đây không còn là cái tên bị đánh giá thấp ở các giải đấu lớn.

Asian Cup 2027 vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục là sân khấu để tuyển Việt Nam khẳng định tham vọng. Dù nằm ở bảng đấu có sự hiện diện của hai đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc và UAE, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp nếu duy trì được phong độ và bản lĩnh như thời gian qua.