Báo Hàn Quốc: "Phép thuật" của HLV Kim Sang-sik giúp U23 Việt Nam làm mưa làm gió khắp châu Á

““Phép thuật” của Kim Sang-sik đang giúp U23 Việt Nam làm mưa làm gió khắp châu Á. Thầy trò ông Kim tiếp tục lập nên kỳ tích khi tiến vào vòng bán kết giải U23 châu Á 2026”, tờ Naver mở đầu bài viết.

Trong bản tin nóng cập nhật chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE, cây viết của Naver đã tường thuật lại cuộc rượt đuổi tỉ số kịch tính giữa hai đội, đồng thời dành những lời có cánh cho HLV Kim Sang-sik:

“Trước một cường quốc bóng đá Trung Đông như UAE, U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu giằng co, kịch tính và cuối cùng có được chiến thắng.

Với kết quả này, U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên lọt vào bán kết giải U23 châu Á sau 8 năm. Lần gần nhất họ làm được điều này là vào năm 2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Còn với HLV Kim Sang-sik, ông lại một lần nữa chứng minh tài năng chiến thuật, khả năng cầm quân của mình trên đấu trường châu Á. Trước đó, ông đã cùng bóng đá Việt Nam khẳng định sức mạnh tại khu vực Đông Nam Á với cú hattrick vô địch AFF Cup, giải U23 Đông Nam và SEA Games 33”.

HLV Kim Sang-sik và các học trò đang có một giải đấu thăng hoa.

Về phần mình, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có những phát biểu cho thấy khả năng đọc trận đấu và ứng phó rất tốt khi đối đầu U23 UAE tại vòng kết. Ông chia sẻ sau trận đấu:

"Trước hiệp phụ, U23 Việt Nam có thể lực tốt hơn. Anh Quân vào sân ở hiệp 2 là cầu thủ hậu vệ và tôi đã chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Và Anh Quân đã thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó cũng giúp U23 Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua.

Tôi cũng nhận thấy các cầu thủ của đối phương như số 2, số 23 đã kiệt sức, vì vậy tôi đã đưa vào sân ở hiệp sau các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó cũng đã phát huy tác dụng".

Rõ ràng, không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà cả dư luận Hàn Quốc cũng đang dõi theo sát sao màn trình diễn của U23 Việt Nam. Và nếu mọi việc thuận lợi, kịch bản U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc ở trận chung kết giải U23 châu Á 2026 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.