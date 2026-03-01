Báo Hàn Quốc lo sợ kịch bản ĐT Việt Nam “bị loại theo cách bất công” ở giải đấu lớn

“HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam liệu có bị loại một cách bất công ở vòng loại Asian Cup? Malaysia, quốc gia có hàng loạt vụ nhập tịch giả, đang lạc quan trước phán quyết của CAS” – đây là tiêu đề bài viết mới được đăng tải trên trang Xports News của Hàn Quốc.

Bài viết này cho rằng nếu tuyển Malaysia không bị xử thua ở vòng loại Asian Cup liên quan tới vụ nhập tịch, đó là sẽ “tình huống gây sốc” với bóng đá châu Á.

“Liệu một tình huống gây sốc có thể xảy ra, khi Malaysia, đội đã giáng một thất bại nặng nề cho huấn luyện viên Kim Sang-sik bằng cách sử dụng cầu thủ giả mạo đội tuyển quốc gia, sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt kỷ luật nào?” - Xports News bình luận ngay trong phần mở đầu.

Trang báo Hàn Quốc cho rằng nếu Malaysia không bị xử thua, đó sẽ là điều bất công với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trang Xports News tiếp tục viết: “Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết họ khá lạc quan khi chờ đợi phán quyết cuối cùng về vụ bê bối nhập tịch.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hiện đang xem xét đơn kháng cáo về hành động kỷ luật đối với các cầu thủ nhập tịch người Malaysia.

Tháng 6 năm ngoái, trước trận đấu vòng loại AFC Asian Cup 2027 gặp Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả giấy khai sinh để nhập tịch một số lượng lớn cầu thủ nước ngoài, dẫn đến chiến thắng hủy diệt 4-0.

Sau trận đấu, chỉ trích dữ dội đã đổ dồn từ phía Việt Nam, thậm chí có cả lời kêu gọi sa thải huấn luyện viên Kim.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua và khi sự thật được phơi bày rằng một số trong chín cầu thủ nhập tịch mà Malaysia cử đi thi đấu tại Việt Nam đã sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập tịch, dư luận đã thay đổi thái độ đối với huấn luyện viên Kim. Sau khi phát hiện ra hành vi gian lận của FAM, FIFA đã áp đặt án phạt cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với bảy cầu thủ nhập tịch bằng giấy tờ giả mạo vào tháng 9 năm ngoái. Cả ba trận đấu quốc tế của Malaysia có sự tham gia của các cầu thủ nói trên đều bị xử thua với tỷ số 0-3.

FAM ngay lập tức kháng cáo quyết định này lên CAS. Với phán quyết của CAS sắp được đưa ra, lập trường lạc quan của Malaysia đã thu hút sự chú ý.

Trước phán quyết, Rob Friend, Giám đốc điều hành của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia, bày tỏ sự tự tin, nói rằng: "Đây là một tuần rất hiệu quả. FIFA có luật sư, chúng tôi cũng có luật sư. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tin tưởng vào đội ngũ pháp lý của mình. Tôi khá lạc quan."

Trang báo Hàn Quốc lo sợ khả năng ĐT Việt Nam không thể vào VCK Asian Cup 2027.

Trang báo Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ mối lo rằng tuyển Việt Nam sẽ không được xử thắng trước Malaysia ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027:

“Phán quyết của CAS có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của AFC, vì vậy cộng đồng bóng đá Việt Nam đang theo dõi sát sao kết quả.

Trận thua đậm của Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup thuộc thẩm quyền của AFC, vì vậy quyết định về việc xử thua do đối thủ bỏ cuộc là tùy thuộc vào AFC. AFC sẽ đưa ra quyết định dựa trên phán quyết của CAS, nhưng nếu CAS phán quyết có lợi cho Malaysia, trận thua 0-4 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên.

Hiện tại, Malaysia (15 điểm) đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup, trong khi Việt Nam (12 điểm) đứng thứ hai. Vì chỉ có đội đứng đầu bảng mới giành vé vào vòng chung kết, cơ hội tiến vào vòng chung kết của Việt Nam rất bấp bênh trừ khi trận thua 0-4 được chuyển thành xử thắng. Ngoài ra, AFC ưu tiên kết quả đối đầu trực tiếp nếu cả hai đội bằng điểm”.

Hiện tại, cả cộng đồng bóng đá Malaysia lẫn Việt Nam đều đang chờ đợi phán quyết chính thức từ CAS. Ngày 26/2 vừa qua, CAS đã tổ chức phiên điều trần nhưng kết quả vẫn chưa được công bố. Theo một số nguồn tin, thời hạn để CAS công bố có thể được lùi từ một đến muộn nhất là ba tuần.