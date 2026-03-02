Báo Hàn Quốc lo ngại tuyển Việt Nam “chịu thiệt” sau phán quyết của CAS

Theo Xports News của Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik đang đứng trước kịch bản không mong muốn nếu CAS phán quyết có lợi cho Malaysia — quốc gia từng sử dụng những cầu thủ nhập tịch có hồ sơ không hợp lệ trong trận gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 với tỉ số đậm 4–0. Điều này khiến không ít người e ngại rằng Việt Nam sẽ không được xử thắng ngược theo điều lệ, và kết quả 0–4 có thể được giữ nguyên khiến cơ hội đi tiếp của “Những ngôi sao vàng” bị ảnh hưởng đáng kể.

Bài viết dẫn lời rằng phán quyết của CAS sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Nếu CAS bác bỏ án phạt với Malaysia, AFC nhiều khả năng phải tôn trọng phán quyết này khi xử lý vụ việc, đồng nghĩa trận thua 0–4 của Việt Nam có thể không bị lật lại. Điều đó làm dấy lên lo ngại “bị loại một cách bất công” ở vòng loại Asian Cup.

Trang báo Hàn Quốc cũng nêu bật thực tế rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và giới pháp lý nước này tỏ ra khá tự tin trước phiên điều trần tại CAS, thậm chí nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức FIFPRO. Việc này càng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam theo dõi sát sao hơn phán quyết cuối cùng.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trong bối cảnh pháp lý chưa ngã ngũ, khiến kế hoạch nhân sự và chiến thuật của HLV Kim Sang-sik chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cụ thể, ngày 31/3 tới, ĐT Việt Nam sẽ đấu trận cuối tại bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đối thủ chính là Malaysia.