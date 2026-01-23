Báo Hàn Quốc lo HLV Kim Sang-sik lặp lại tình cảnh khó xử của ông Shin Tae-yong

Đội tuyển U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 tối nay 23/1. Trước thềm trận đấu, báo chí Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt tới HLV Kim Sang-sik, đồng thời bày tỏ lo ngại kịch bản từng xảy ra với HLV Shin Tae-yong có thể tái diễn.

"Trong buổi họp báo trước trận gặp Trung Quốc, HLV Kim từng bày tỏ mong muốn được chạm trán Hàn Quốc ở trận chung kết, nhưng kịch bản ấy đã không thành sự thật. Giải U23 châu Á vì thế tiếp tục chứng kiến một màn đấu trí giữa các nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong lịch sử khi cuộc đối đầu như vậy diễn ra, tương tự như HLV Shin Tae-yong" , tờ Sports Chosun viết.

Báo Hàn Quốc lo HLV Kim Sang-sik lặp lại thành tích của ông Shin Tae-yong. (Nguồn: VFF)

Tờ báo Hàn Quốc nhắc lại tiền lệ từng gây chấn động cách đây hai năm, khi HLV Shin Tae-yong dẫn dắt U23 Indonesia đánh bại U23 Hàn Quốc ở tứ kết vòng loại Olympic Paris 2024. Kết quả của trận đấu ấy khiến bóng đá Hàn Quốc lần đầu tiên sau 40 năm phải vắng mặt tại Thế vận hội. Khi ấy, ông Shin thừa nhận vừa hạnh phúc, vừa kiệt sức, bày tỏ trận thua của Hàn Quốc là do ông vẫn phải làm tròn trách nhiệm với đội tuyển Indonesia.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng HLV Kim Sang-sik đang bước đi trên “con đường của Shin Tae-yong”. Chuỗi 15 trận bất bại của U23 Việt Nam đã khép lại, kéo theo việc mục tiêu tái hiện thành tích vào chung kết U23 châu Á như năm 2018 chưa thể thành hiện thực. Tờ Sports Chosun gọi trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc là “số phận nghiệt ngã” mà Kim Sang-sik đang đối mặt trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong, người đã dẫn dắt U23 Indonesia đánh bại U23 Hàn Quốc ở tứ kết vòng loại Olympic Paris 2024. (Nguồn: AFC)

"Thật khó hình dung cảm xúc của một vị tướng khi phải quay mũi kiếm về chính quê hương mình. Đó được xem là “số phận nghiệt ngã” đang chờ đợi Kim Sang-sik, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam" , tờ báo nhận định.

Tờ Sports Chosun đánh giá U23 Việt Nam đã trải qua một hành trình ấn tượng tại Giải U23 châu Á năm nay, song bầu không khí dư luận có thể xoay chuyển rất nhanh. Thực tế này từng được chính HLV Kim Sang-sik cảm nhận rõ trong quãng thời gian dẫn dắt Jeonbuk Hyundai. Bởi vậy, trận tranh hạng Ba là thử thách không nên xem nhẹ.

Ở chiều ngược lại, áp lực cũng đè nặng lên HLV trưởng U23 Hàn Quốc. Đội bóng nước này đã đặt mục tiêu vô địch U23 châu Á lần đầu sau 6 năm, nhưng họ đã không thể vào chung kết ở ba kỳ liên tiếp. Báo Hàn Quốc cho rằng nếu tiếp tục thất bại, đặc biệt là trước U23 Việt Nam, làn sóng chỉ trích dành cho ban huấn luyện sẽ càng gay gắt hơn.