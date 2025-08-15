Báo Hàn Quốc bình luận đầy bất ngờ khi tiền đạo "khổng lồ" sẵn sàng nhập tịch Việt Nam

Sáng 15/8, hãng truyền thông Nate của Hàn Quốc đăng bài bình luận đầy bất ngờ có tiêu đề: “Tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản đang trong tình trạng báo động cao, tiền đạo người Anh cao 2m06 đã đến Việt Nam và sẵn sàng nhập tịch”. Theo phóng viên Kwon Dong-hwan thì tiền đạo mới đầu quân cho CLB Nam Định, Kyle Hudlin, có thể trở thành mối đe dọa cho tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc nếu anh nhập tịch Việt Nam.

Trang Nate viết: “Kyle Hudlin, một trong những cầu thủ bóng đá cao nhất thế giới, đã sẵn sàng gia nhập đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt.

Theo những thông tin mới nhất, cầu thủ với chiều cao 2m06 này có thể đang cân nhắc nhập tịch Việt Nam. Khi được hỏi về động thái gần đây, Kyle Hudlin bày tỏ quyết tâm thi đấu tốt giúp CLB Nam Định giành chức vô địch V.League lần thứ 3 liên tiếp, bên cạnh đó cũng bày tỏ sự lạc quan về khả năng nhập tịch Việt Nam.

Hudlin là một tiền đạo người Anh sinh năm 2000. Anh sở hữu chiều cao vượt trội, được mệnh danh là cầu thủ bóng đá cao nhất của Anh còn thi đấu.

Với chiều cao 2m06, anh ấy đã chứng tỏ mình là một mối đe dọa đáng gờm trong vòng cấm đối phương. Chỉ cần một quả tạt, anh ấy có thể hoàn toàn phá vỡ hàng phòng ngự đối thủ.

Hudlin là một trong những càu thủ bóng đá cao nhất thế giới.

Nếu Hudlin nhập tịch Việt Nam và gia nhập ĐTQG Việt Nam do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt, anh có thể là mối đe dọa cho các quốc gia châu Á, bao gồm tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chiều cao hơn 2 mét, Hudlin sẽ chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp trên không. Chiều cao của anh chắc chắn sẽ là mối đe dọa đối với các hậu vệ châu Á, và nếu HLV Kim phát triển một chiến thuật riêng để tận dụng lợi thế chiều cao của Hudlin, đặc biệt là trong các tình huống cố định, anh có thể sẽ tạo ra nhiều khó khăn”.

Trang báo Hàn Quốc bất ngờ cho rằng Hudlin có thể tạo mối đe dọa cho tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản nếu anh nhập tịch Việt Nam.

Kyle Hudlin chuyển tới CLB Nam Định từ giữa tháng 7 vừa qua. Ngay lập tức, anh đã chứng minh được khả năng của mình. Nếu tính cả 3 trận giao hữu đầu mùa tại Hàn Quốc và trận Siêu Cúp Quốc gia gặp CAHN, Kyle Hudlin đã ghi bàn cả 4 trận đầu tiên cho CLB Nam Định và ghi được 5 bàn thắng.

Ở CLB Nam Định, hiện hai tiền đạo Xuân Son và Văn Toàn vẫn đang điều trị chấn thương dài hạn, nên Kyle Hudlin chắc chắn sẽ là người gánh vác trọng trách ghi bàn tại V.League, bên cạnh tiền đạo Brenner Marlos.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để biết liệu trong tương lai, liệu Kyle Hudlin có thể nhập tịch và khoác áo tuyển Việt Nam giống như Xuân Son hay không.