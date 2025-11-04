Bao giờ AFC xử Malaysia thua đội tuyển Việt Nam 0-3?

Việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị bác đơn kháng cáo đồng nghĩa Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khép lại cuộc điều tra vụ gian lận nhập tịch cầu thủ . Các kết luận và án phạt có hiệu lực không thay đổi. Do vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có đủ căn cứ để xem xét xử phạt theo đúng quy trình.

Điều này từng được Tổng thư ký AFC Windsor Paul John đề cập trong phát biểu ngày 30/10. Ông Windsor cho biết quyết định bác kháng cáo được coi là "phán quyết cuối cùng". "Khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển cho AFC xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp theo bối cảnh của quyết định FIFA cũng như mức độ ảnh hưởng đến các trận đấu của AFC" , tờ New Straits Times (Malaysia) dẫn lời Tổng thư ký AFC.

Đội tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi khi Malaysia bị phạt.

LĐBĐ châu Á có thể khởi động ngay quy trình xử phạt sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ FIFA. Các tài liệu này được công bố từ ngày 6/10. Sau khi bị bác đơn kháng cáo tối qua (3/11), LĐBĐ Malaysia yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ chi tiết và lý do bằng văn bản. Theo quy định, FIFA sẽ phản hồi trong vòng 10 ngày. Đây cũng có thể là các tài liệu bổ sung được gửi thêm cho AFC.

LĐBĐ Malaysia cũng tuyên bố sẽ "kiên quyết đấu tranh" với FIFA và kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Trên lý thuyết, điều này không ảnh hưởng đến quy trình xử phạt của AFC. Cơ quan này hoàn toàn có thể đưa ra quyết định độc lập mà không cần chờ kết quả kháng cáo. Trong trường hợp LĐBĐ Malaysia kháng cáo thành công, CAS khi đó có thể ra phán quyết án phạt của AFC vô hiệu.

Tuy nhiên, để tránh việc thay đổi quyết định nhiều lần, AFC thường ưu tiên chờ đến khi toàn bộ quy trình pháp lý được hoàn tất (nhưng không bắt buộc), bao gồm việc kháng cáo lên CAS. Tờ Berita Harian dẫn lời Tổng thư ký AFC hôm nay 4/11: “Tạm thời, AFC không thể làm gì hay can thiệp vào vụ việc FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên CAS, điều này có thể mất vài tháng để giải quyết. AFC sẽ theo dõi diễn biến vụ việc nhưng không thể ra quyết định hay đánh giá gì cho đến khi vụ việc được đưa lên CAS ".

Trong vụ gian lận nhập tịch cầu thủ Malaysia, LĐBĐ châu Á đặt ra mốc thời gian ngày 31/3/2026. Đó là thời điểm cần chốt danh sách các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Sau ngày 31/3 năm sau (kết thúc lượt trận cuối của vòng loại Asian Cup 2027, ngay sau trận đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia), nếu việc kháng cáo của LĐBĐ Malaysia tại CAS chưa có kết quả, AFC coi phán quyết trước đó của FIFA là quyết định cuối cùng để đưa ra án phạt.

Tóm lại, LĐBĐ Malaysia không thể "câu giờ" để giữ suất dự Asian Cup. LĐBĐ châu Á (AFC) có thể xem xét đưa ra án phạt ngay sau khi FIFA gửi đầy đủ hồ sơ vụ việc, hoặc chờ CAS muộn nhất đến ngày 31/3/2026.