Báo động đỏ cho hàng thủ Việt Nam trước ‘song sát’ đáng sợ nhất Malaysia

Sau những tiếc nuối tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba ngày mai với mục tiêu khép lại hành trình bằng một chiến thắng danh dự. Phía trước đội là một Malaysia phiên bản lợi hại hơn trong khi HLV Kim Sang-sik lại ít lựa chọn hơn nơi tuyến phòng ngự.

Aiman và Bergson sở hữu hơn 50% sức mạnh của đội tuyển Malaysia

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia đang trình diễn sức mạnh tấn công đáng sợ được cấu thành từ hai mắt xích then chốt: trung phong nhập tịch Bergson da Silva và chân chạy cánh Arif Aiman. Cả hai sở hữu bộ kỹ năng gần như hoàn thiện với tốc độ, sức rướn, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng.

Nếu cần tìm một hình mẫu tương đồng nhất với Xuân Son ở giai đoạn thăng hoa rực rỡ, Bergson chính là câu trả lời xác đáng. Tiền đạo gốc Brazil mang đến khu vực cấm địa một sức ép nghẹt thở nhờ nền tảng thể hình dày dặn, khả năng cài đè tì đè vượt trội và thói quen dứt điểm đa dạng từ mọi góc độ.

Điểm nguy hiểm nhất của Bergson nằm ở sự nhạy bén không gian và khả năng độc lập tác chiến. Anh không đơn thuần là mẫu trung phong mắc võng chờ bóng. Bergson sẵn sàng lùi sâu làm tường, hút người để mở ra khoảng trống ở nách trung lộ. Dù đã 35 tuổi nhưng cầu thủ này vẫn còn rất nhanh nhẹn và sung mãn.

Với các trung vệ Việt Nam, đấu tay đôi thuần túy bằng sức mạnh trước chân sút Johor Darul Ta'zim sẽ là một canh bạc rủi ro. Ví đội đang tập hợp những trung vệ “thấp bé nhẹ cân” so với chuẩn quốc tế. Người cao nhất là Việt Anh chỉ cao 1m84. Mà khả năng Việt Anh ra sân trận tới còn bỏ ngỏ khi anh gặp vấn đề về cơ trong trận gặp Pakistan.

Nếu có thể, các trung vệ đá cần giữ cự ly bọc lót sít sao, chủ động phán đoán điểm rơi để cắt bóng trước khi Bergson kịp hãm bóng xoay người. Việc hạn chế tối đa các pha phạm lỗi ngay trước vòng 16m50 cũng là yêu cầu sống còn, bởi Bergson sở hữu lực sút mu bàn chân cực kỳ uy lực.

Ví dụ điển hình nhất là 2 cú đá quyết đoán làm tung lưới trong thắng Singapore 6-0. Ngoài ra, anh còn có 2 pha chọn vị trí ghi bàn đầy nhạy cảm nữa để nâng tổng số bàn thắng lên con số 4, chỉ kém 1 so với tổng bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam đã ghi từ đầu FIFA ASEAN Cup 2026 (5).

Đang có sự chệch choạc nhất định ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam

Nếu Bergson là “búa tạ” ở trung lộ thì Arif Aiman lại là lưỡi dao sắc lẹm xé toang biên cánh. Cầu thủ sinh năm 2002 này từ lâu đã chứng minh đẳng cấp vượt tầm Đông Nam Á bằng những màn trình diễn đỉnh cao tại AFC Champions League Elite. Aiman sở hữu gia tốc đoạn ngắn đáng kinh ngạc, kỹ năng đảo chân biến ảo và thói quen xộc thẳng vào nách trung lộ bằng chân nghịch để dứt điểm hoặc thả bóng điểm rơi.

Sự nguy hiểm của Aiman nằm ở khả năng đổi hướng đột ngột khi đang đạt tốc độ tối đa. Một hậu vệ biên đơn độc gần như không thể phong tỏa hoàn toàn ngôi sao 24 tuổi nếu thiếu sự hỗ trợ. Hậu vệ cánh trái cùng tiền vệ trung tâm lệch trái của Việt Nam bắt buộc phải giăng bẫy phòng ngự hai lớp: một người áp sát định hướng chân thuận, người còn lại giữ khoảng cách đánh chặn đường bó vào trong.

Mà điều này, đội đang làm không tốt. Quang Vinh thường xuyên bị qua mặt, Ngọc Bảo cũng không đủ tốc độ cho những pha đánh chặn khi đối thủ băng vào trong. Trong khi đó, khâu hỗ trợ phòng ngự từ tuyến tiền vệ của đội tuyển thì lại rất hạn chế, chưa kể lực lượng của đội đang bị bào mòn bởi những chấn thương liên tiếp. Tất cả đã được phản ánh ở trận đấu với Thái Lan và mới nhất là Pakistan.

Những gì đang diễn ra mang đến một bài toán cực kỳ nan giải cho HLV Kim Sang-sik trước màn tái ngộ với Malaysia, đội tuyển sở hữu phiên bản khác rất nhiều so với ở bán kết ASEAN Cup 2026 vừa qua: Nhanh hơn, mạnh hơn và biến ảo hơn…