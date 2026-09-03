Báo động cho tuyển Việt Nam, Palestine có cầu thủ nhập tịch từng ăn tập ở Barcelona

U20 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý Ahmed Yaqub, tiền vệ Palestine từng được đào tạo tại Barcelona và Inter Miami trước khi sang Đức thi đấu.

U20 Việt Nam sẽ đối đầu U20 Palestine lúc 19h00 ngày hôm nay, 3/9 tại vòng loại U20 châu Á 2027. Trước trận đấu quan trọng này, Ahmed Yaqub nổi lên là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đội bóng Tây Á.

Tiền vệ sinh năm 2007 mang hai quốc tịch Palestine và Mỹ, hiện khoác áo Waldhof Mannheim U21 tại Đức. Yaqub cũng có tên trong danh sách 23 cầu thủ được Liên đoàn Bóng đá Palestine đăng ký tham dự vòng loại trên đất Việt Nam.

Điểm đặc biệt trong hồ sơ của Yaqub nằm ở quá trình đào tạo khá đa dạng. Cầu thủ này từng theo học tại FC Barcelona Escola Florida từ năm 2017, trước khi chuyển sang hệ thống đào tạo trẻ của Inter Miami.

Theo thông tin từ Inter Miami, Yaqub từng góp mặt trong đội U14 của CLB ở mùa giải 2020/21, sau đó tiếp tục thi đấu cho đội U15 ở mùa 2021/22.

Ở trận đấu trước Iran, Yaqub vào sân từ ghế dự bị tại phút 78.

Hành trình đào tạo đáng chú ý

Không chỉ có thời gian tập luyện tại Barcelona Escola Florida, Yaqub còn tiếp tục phát triển tại Barça Residency Academy ở Arizona, Mỹ. Đây là môi trường giúp tiền vệ sinh năm 2007 có thêm nền tảng kỹ thuật trước khi chuyển sang Đức tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Trong thời gian khoác áo đội trẻ Inter Miami, Yaqub từng ghi bàn trong chiến thắng 13-2 trước IMG Academy khi thi đấu cho đội U13. Sau đó, anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại các môi trường bóng đá trẻ ở Mỹ.

Hành trình từ Barcelona Escola Florida, Inter Miami, Barça Residency Academy đến Waldhof Mannheim U21 cho thấy Yaqub đã được tiếp xúc với nhiều nền bóng đá khác nhau ngay từ khi còn trẻ.

Sự xuất hiện của tiền vệ này cũng phần nào cho thấy cách U20 Palestine xây dựng lực lượng cho vòng loại U20 châu Á 2027. Đội bóng Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ trưởng thành hoặc đang thi đấu tại Mỹ và châu Âu.

Ở trận ra quân bảng C, U20 Palestine chỉ để thua U20 Iran với tỷ số 1-2. Dù chưa giành được điểm số, màn trình diễn đó cho thấy Palestine không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

U20 Việt Nam cần hết sức cố gắng để chiến thắng trước Palestine.

U20 Việt Nam phải thận trọng

Với U20 Việt Nam, khu vực giữa sân sẽ là nơi cần được đặc biệt chú ý. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi vừa nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên và buộc phải hướng tới một kết quả tích cực trước Palestine để duy trì hy vọng cạnh tranh vé vào vòng chung kết.

Những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và kinh nghiệm đào tạo ở nước ngoài như Yaqub có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong những tình huống chuyển trạng thái.

Trận đấu lúc 19h00 ngày 3/9 vì thế mang ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội. U20 Palestine cũng cần điểm số sau thất bại trước Iran, trong khi U20 Việt Nam không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Riêng Ahmed Yaqub, với hành trình đào tạo qua Barcelona, Inter Miami và Barça Residency Academy trước khi sang Đức, chắc chắn là cái tên mà hàng tiền vệ U20 Việt Nam cần đặc biệt quan tâm.