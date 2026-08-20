Báo chí Hàn Quốc nức nở khen ĐT Việt Nam: "Xuân Son là thần khí trong phép thuật của HLV Kim Sang-sik"

Truyền thông Hàn Quốc khen ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 ở trận bán kết lượt về trước Malaysia (tổng tỷ số 4-0) không chỉ đưa đội tuyển Việt Nam thẳng tiến vào chung kết ASEAN Cup, mà còn tạo nên làn sóng truyền thông mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Báo chí xứ kim chi đồng loạt ví von hành trình của HLV Kim Sang-sik là một “phép màu” tiếp diễn, trong đó tiền đạo Nguyễn Xuân Son đóng vai trò nhân tố quyết định.

Nhận định về màn trình diễn của tuyển Việt Nam, phóng viên Seo Jeong-hwan của tờ OSEN (Hàn Quốc) khẳng định hành trình của đội nhà dưới thời HLV Kim Sang-sik là một “phép màu” đang lan tỏa mạnh mẽ. Chiến thắng trước Malaysia đã giúp nhà cầm quân đồng hương tiến sát mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Đặc biệt, OSEN dành nhiều lời có cánh cho tiền đạo Xuân Son và gọi anh là “thần khí” trong tay HLV Kim Sang-sik. Được tung vào sân ở hiệp 2, chân sút của CLB Nam Định lập tức thay đổi cục diện trận đấu khi ghi cả hai bàn thắng kết liễu đối thủ. Đánh giá về cơ hội đăng quang, tờ báo này giật tiêu đề đầy tự tin: “Chức vô địch ASEAN Cup lần thứ hai liên tiếp trong tầm tay!”.

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt khen ngợi HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam (Ảnh: Hữu Đệ)

Đồng quan điểm, trang Inter Football đánh giá cao nhãn quan chiến thuật và khả năng thay người nhạy bén của HLV Kim Sang-sik. Tờ thể thao này phân tích rằng quyết định đưa Xuân Son vào sân ở hiệp 2 chính là nước đi bản lề. Chỉ ít phút sau khi xuất hiện, tiền đạo này đã khai thông thế bế tắc trước khi hoàn tất cú đúp định đoạt trận đấu. Bên cạnh hàng công bùng nổ, Inter Football cũng khen ngợi sự cân bằng trong lối chơi của ĐT Việt Nam khi giữ sạch lưới suốt cả hai lượt trận bán kết.

Xuân Son đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam (Ảnh: DM)

Chờ cuộc đối đầu với Thái Lan

Ở góc nhìn toàn cảnh, ấn bản FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc ấn tượng trước phong độ ổn định của nhà đương kim vô địch. Phóng viên Jung Ji-hoon nhấn mạnh, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thiết lập cột mốc lịch sử mới khi kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 24.

Tờ báo nhận định ĐT Việt Nam đang thể hiện bản lĩnh vững vàng của một nhà vô địch. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn ở phía trước khi đối thủ ở trận chung kết là Thái Lan - đội bóng đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch giải đấu. FourFourTwo đánh giá đây sẽ là màn tái ngộ đỉnh cao giữa hai thế lực hàng đầu bóng đá khu vực.

"'Phép màu Sang-sik' quá điên rồ! ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik hạ Malaysia tiến vào chung kết Hyundai Cup… Thách thức lịch sử bảo vệ chức vô địch 2 lần liên tiếp - điều ngay cả HLV Park Hang-seo cũng chưa làm được", tờ Sports Chosun (Hàn Quốc) giật tit.

Tờ OSEN cũng nhắc lại ký ức năm 2024, khi tuyển Việt Nam từng đánh bại chính Thái Lan để lên ngôi vương. Nếu tiếp tục vượt qua đại kình địch trong trận chung kết năm nay, HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup - một cột mốc lịch sử mà ngay cả vị tiền nhiệm lừng danh Park Hang-seo cũng chưa từng đạt được.