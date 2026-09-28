Bão chấn thương càn quét & chuyện "lỡ như" với ĐT Việt Nam

Thắng Philippines giúp ĐT Việt Nam khởi đầu thuận lợi, nhưng cũng cho thấy cuộc đua khắc nghiệt khi lực lượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik ngày càng sứt mẻ.

Khi các đối thủ đều đã mạnh lên

ĐT Việt Nam có thể hài lòng với 3 điểm trước Philippines, nhưng khó có thể xem đây là một trận đấu dễ dàng. Đối thủ cho thấy họ đã thay đổi đáng kể so với tại ASEAN Cup trước đó, với cách nhập cuộc chủ động, khả năng tranh chấp tốt và tạo ra không ít sức ép về phía khung thành Lê Giang Patrik.

FIFA cũng đánh giá Philippines là một đội bóng giàu kinh nghiệm, trong khi diễn biến trên sân Si Jalak Harupat cho thấy Việt Nam phải trải qua một trận đấu thực sự căng thẳng. Philippines có cơ hội vượt lên dẫn trước, phải đến bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25 mới giúp Việt Nam tạo được lợi thế. Sau đó, hàng thủ cùng Lê Giang Patrik phải làm việc khá vất vả để bảo toàn chiến thắng.

Điều đáng nói là Philippines không phải trường hợp cá biệt. FIFA ASEAN Cup 2026 đang cho thấy khoảng cách giữa nhóm đội mạnh ở Đông Nam Á và phần còn lại tiếp tục được thu hẹp, trong khi chính những đội mạnh cũng có sự đầu tư, bổ sung lực lượng đáng kể.

Thái Lan là ví dụ rõ nhất. Ở trận ra quân, đội bóng này thắng Pakistan 4-0 và tạo ra một màn trình diễn tương đối thuyết phục. Indonesia và Malaysia cũng đều có chiến thắng trong ngày khai mạc bảng A, trước khi trực tiếp đối đầu ở lượt trận thứ hai.

Nói cách khác, ĐT Việt Nam không bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với lợi thế tuyệt đối về chất lượng đội hình như cách người ta có thể hình dung sau chức vô địch ASEAN Championship hồi tháng Tám. Các đối thủ cũng đang tiến về phía trước.

Philippines khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Minh Dân).

Việt Nam có người mới, nhưng mất quá nhiều người cũ

ĐT Việt Nam thực tế cũng đã có những sự bổ sung đáng chú ý. Trận thắng Philippines chứng kiến HLV Kim Sang-sik sử dụng tới bốn cầu thủ Việt kiều trong đội hình xuất phát, gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh và Williams Minh Hoàng.

Đó là những tín hiệu tích cực cho quá trình làm mới đội tuyển. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những nhân tố mới chưa thể bù đắp hoàn toàn những tổn thất mà đội tuyển phải chịu trong thời gian quá ngắn.

Chỉ trong khoảng một tháng, ĐT Việt Nam lần lượt mất Văn Vĩ, Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải và Xuân Son vì những lý do khác nhau. Trong đó, Văn Vĩ chấn thương từ trận chung kết ASEAN Championship; Thành Chung không kịp bình phục; Quang Hải gặp vấn đề ở cổ chân và có dấu hiệu quá tải; còn Xuân Son mới nhất phải rời giải sau khi bị rách cơ đùi trong trận gặp Philippines.

Đáng chú ý nhất vẫn là Xuân Son. Tiền đạo này vừa mới trở thành đội trưởng ĐT Việt Nam ở trận gặp Philippines thì phải rời sân vì chấn thương. Anh cần khoảng 6 tuần để hồi phục.

Hoàng Đức cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Anh phải tập riêng trong những ngày đầu hội quân và chỉ trở lại tập chung ngay trước trận Philippines, qua đó không đủ thể trạng để đá chính.

Đây là khác biệt quan trọng giữa việc có thêm nhân tố mới và có một lực lượng mạnh hơn. Việt Nam đang có những gương mặt mới để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm, nhưng đồng thời lại mất đi một loạt cầu thủ đã giữ vai trò quan trọng trong bộ khung đội tuyển.

Trận thắng Philippines vì thế càng cho thấy chiều sâu đội hình sẽ là vấn đề cần được giải quyết.

ĐT Việt Nam gặp "bão" chấn thương (Ảnh: Minh Dân).

Thái Lan chờ phía trước, Indonesia hoặc Malaysia có thể chờ ở chung kết

Bài toán ấy càng trở nên đáng chú ý khi lịch thi đấu của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 không cho phép đội tuyển có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Sau trận Philippines ngày 26/9, Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29/9, Pakistan ngày 2/10 và nếu đứng đầu bảng B sẽ đá chung kết ngày 5/10. Như vậy, trong trường hợp đi tới trận đấu cuối cùng, đội tuyển phải chơi 4 trận trong 10 ngày.

Đặc biệt, trận đấu với Thái Lan gần như là bài kiểm tra quan trọng nhất ở vòng bảng. Hai đội đều thắng trận ra quân, nhưng Thái Lan có hiệu số tốt hơn sau khi đánh bại Pakistan 4-0, còn Việt Nam chỉ thắng Philippines 1-0.

Nếu muốn đứng đầu bảng B, Việt Nam cần vượt qua chính đối thủ vừa tranh chức vô địch ASEAN Championship với mình cách đây hơn một tháng. Và nếu hoàn thành nhiệm vụ đó, con đường đến chức vô địch vẫn chưa kết thúc.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, đội đứng đầu bảng A sẽ gặp đội đứng đầu bảng B ở trận chung kết. Bảng A hiện có Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Indonesia và Malaysia đều thắng trận ra quân, đồng nghĩa cuộc cạnh tranh ở bảng đấu này cũng đang diễn ra rất quyết liệt.

Đây chính là điểm khiến hành trình bảo vệ vị thế của ĐT Việt Nam tại khu vực trở nên khó khăn. Nếu Việt Nam đứng đầu bảng B và muốn vô địch, đối thủ ở trận chung kết nhiều khả năng sẽ là một trong hai đội bóng mà chúng ta đã quá quen thuộc: Indonesia hoặc Malaysia.

Không chỉ phải đối đầu với những đội tuyển được nâng cấp về nhân sự, Việt Nam còn phải duy trì thể trạng qua mật độ thi đấu dày đặc.

HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Minh Dân).

Không đặt nặng mục tiêu vô địch cũng có lý do

Trong bối cảnh ấy, việc VFF tạo điều kiện tối đa để ĐT Việt Nam tham dự giải đấu nhưng không biến chức vô địch thành một chỉ tiêu cứng cũng có thể nhìn dưới góc độ chuyên môn.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10; riêng Division 1 tại Indonesia kéo dài từ ngày 25/9 đến 5/10. Các đội chỉ có thời gian chuẩn bị hạn chế trước giải. Cục Thể dục thể thao cũng lưu ý rằng so với chiến dịch ASEAN Championship trước đó, ĐT Việt Nam có quỹ thời gian rèn quân ít hơn đáng kể.

Trong điều kiện ấy, việc đặt ra một mục tiêu thành tích cụ thể sẽ càng tạo thêm áp lực cho một đội tuyển vốn đang phải xoay xở với bài toán nhân sự.

ĐT Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới những kết quả tốt. Đội bóng vừa giành chức vô địch ASEAN Championship sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2, và chiến thắng Philippines cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn biết cách giành 3 điểm ngay cả khi màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục. Nhưng chặng đường phía trước rất gian nan.

Ở giải đấu này, Việt Nam phải chạy đua với những đối thủ đang mạnh lên, trong khi chính mình lại mất hàng loạt trụ cột. Phía trước là Thái Lan, sau đó là Pakistan và một trận chung kết tiềm năng với Indonesia hoặc Malaysia. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 10 ngày.

Vì thế, 1-0 trước Philippines có thể được xem như một chiến thắng quan trọng, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo. Muốn đi xa ở giải đấu này, ĐT Việt Nam không chỉ cần chuyên môn, mà còn cần khả năng xoay tua, sức chịu đựng và bản lĩnh vượt qua những biến động về lực lượng.

Và đó cũng là lý do hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026 có lẽ nên được nhìn nhận từng trận một, thay vì chỉ đặt tất cả vào câu hỏi cuối cùng: có vô địch hay không. Nếu như không thể, cũng không nên phán xét khắc nghiệt với đội tuyển, khi mọi thứ vốn đã khó từ đầu.