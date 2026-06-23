Báo Bồ Đào Nha: Ronaldo "hết cửa" bám đuổi kỷ lục của Messi

Kỷ lục của Messi đã xa tầm với, Ronaldo xoay trục săn lùng kỷ lục quốc gia.

Sau pha lập công đầy cảm xúc vào lưới đội tuyển Áo, siêu sao người Argentina Lionel Messi đã chính thức độc chiếm ngôi vị cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 bàn thắng. Bàn thắng này không chỉ giúp Messi củng cố vị thế huyền thoại mà còn nới rộng khoảng cách với đại kình địch Cristiano Ronaldo lên tới 10 bàn. Trong bối cảnh thời gian không còn, cơ hội để CR7 bắt kịp hay san bằng kỷ lục này của siêu sao người Argentina gần như đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) đăng bài viết gây tranh cãi với tiêu đề: "Kỷ lục của Messi là bất khả thi, Cristiano Ronaldo hướng tới mục tiêu khác".

Điều đó không có nghĩa là động lực của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup năm nay đã nguội lạnh. Thay vì nhìn về phía Messi, mục tiêu thiết thực và đầy kiêu hãnh của tiền đạo đang khoác áo Al Nassr lúc này chính là phá vỡ kỷ lục quốc gia của huyền thoại "báo đen" Eusebio.

Ronaldo bị Messi vượt xa ở số bàn thắng ở World Cup

Thực tế, Cristiano Ronaldo đang phải trải qua một giai đoạn khô hạn bàn thắng đáng báo động tại sân chơi thế giới với chuỗi 5 trận liên tiếp tịt ngòi. Lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến anh ăn mừng tại một vòng chung kết World Cup đã là từ cú đá phạt đền vào lưới Ghana trên đất Qatar năm 2022. Dẫu vậy, lịch sử vẫn đang vẫy gọi tiền đạo 41 tuổi tại chiến dịch năm 2026.

Hiện tại, Ronaldo đã sở hữu 8 pha lập công qua các kỳ World Cup. Chỉ cần có thêm 2 lần xé lưới đối phương tại giải đấu năm nay, anh sẽ chính thức vượt qua cột mốc 9 bàn thắng của Eusebio – người đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu này chỉ trong một kỳ World Cup duy nhất vào năm 1966 tại Anh. Nếu hoàn thành mục tiêu, CR7 sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên chạm mốc 10 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất hành tinh.

Bên cạnh tâm điểm mang tên Ronaldo, làn sóng trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha cũng đang phả hơi nóng vào các kỷ lục của thế hệ đàn anh. Cái tên đáng chú ý nhất không ai khác ngoài Gonçalo Ramos. Chân sút thuộc biên chế PSG hiện đã bỏ túi 3 bàn thắng nhờ cú hat-trick chói sáng vào lưới Thụy Sĩ tại World Cup 2022. Ở giải đấu năm nay, Ramos chỉ cần thêm một pha lập công duy nhất để san bằng thành tích 4 bàn của cựu tiền đạo Pauleta, qua đó chính thức ghi tên mình vào top 3 chân sút vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup.

Có thể nói, World Cup 2026 không chỉ là chương cuối trong sự nghiệp đỉnh cao của Cristiano Ronaldo, mà còn là bối cảnh hoàn hảo cho một cuộc chuyển giao thế hệ đầy hứa hẹn của bóng đá của Bồ Đào Nha.