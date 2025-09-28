Báo Argentina gọi vụ việc cầu thủ nhập tịch của Malaysia là “bê bối toàn cầu”

Trang ESPN phiên bản Argentina đăng tải bài viết với tiêu đề: “Bê bối toàn cầu: 3 cầu thủ gốc Argentina bị FIFA đình chỉ thi đấu một năm”. 3 cái tên được nhắc đến trong bài báo là Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Cả 3 đều thuộc nhóm cầu thủ dính án phạt từ FIFA do thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

ESPN trích lại nội dung chi tiết án phạt. Trong đó, bộ ba Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado đều bị phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng. Cả 3 đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 của tuyển Malaysia trước Việt Nam. Rodrigo Holgado còn là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Facundo Garces (áo vàng, số 5) đối đầu với tuyển thủ Việt Nam

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang lên kế hoạch kháng cáo. Nhưng trong khi chờ đợi kết quả kháng cáo, tất cả 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt đều không được tham dự các trận đấu chuyên nghiệp. Từ góc nhìn của các CLB chủ quản, đây là một vấn đề lớn.

Trang The Star (Malaysia) đưa tin, hậu vệ Gabriel Palmero đã ngay lập tức bị Unionistas de Salamanca CF đình chỉ. Đội bóng này cho biết tạm thời không cho phép Gabriel Palmero góp mặt trong mọi hoạt động thể thao trong phạm vi quản lý của CLB.

Gabriel Palmero (áo vàng) tạm thời bị đình chỉ

Tại Tây Ban Nha, CLB Alaves đã loại trung vệ Facundo Garces khỏi danh sách đăng ký cho trận gặp Mallorca tại La Liga. Tờ Marca cho biết Alaves đang rất khó xử với trường hợp của Garces.

Trung vệ 28 tuổi đóng vai trò quan trọng trong thành tích đứng thứ 10 trên BXH La Liga của Alaves sau 6 vòng đấu đầu tiên mùa giải 2025/26. Nếu Garces bị treo giò 12 tháng, Alaves sẽ buộc phải tìm kiếm phương án thay thế và đối mặt nguy cơ suy giảm phong độ.