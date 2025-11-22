Báo Argentina đưa ra chi lạ tiết bóc mẽ bê bối của bóng đá Malaysia

Giới truyền thông Argentina đang ngày càng quan tâm hơn tới vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Theo New Straits Times, nhiều người hâm mộ ở xứ Tango vốn quen đọc về Lionel Messi và những người hùng World Cup của họ, giờ đây đã chuyển sự chú ý sang Malaysia.

Trong số bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò, có ba cầu thủ vốn sinh ra ở Argentina, gồm Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado.

Truyền thông Argentina đưa tin rằng các cầu thủ này đã đưa ra những lời khai hết sức khó hiểu và hoang mang khi bị FIFA chất vấn về nguồn gốc tổ tiên của họ ở Malaysia.

Một cơ quan truyền thông Argentina đưa tin: "Các cuộc phỏng vấn cho thấy rõ bản chất bấp bênh và vụng về của chương trình nhập tịch trở thành công dân Malaysia cho các cầu thủ này”.

Khi các nhà điều tra chất vấn Garces về những tài liệu mâu thuẫn - một tài liệu khẳng định ông nội của anh ta sinh ra ở Malaysia, trong khi tài liệu còn lại khẳng định ông nội anh sinh ở Santa Fe, tờ báo Argentina cho biết: "Anh ta trả lời rằng việc xác minh những vấn đề đó không phải là nhiệm vụ của mình”.

Truyền thông Argentina dành nhiều sự quan tâm cho vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Bài báo từ Argentina cũng tiết lộ thêm một chi tiết rằng tất cả những hồ sơ tài liệu của cầu thủ Imanol Machuca chỉ được gửi thông qua người đại diện trong khi chính cầu thủ này cũng không hề xem xét những tài liệu đó.

“Anh ta (Machuca) cho biết mình đã nhận được đề xuất từ ​​người đại diện và gửi tài liệu mà không xem xét chúng” – một bài báo từ Argentina khẳng định.

Tại Malaysia, vụ lùm xùm nhập tịch cũng vẫn tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi. Theo New Straits Times, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh đã kêu gọi kiểm tra chặt chẽ hơn các cầu thủ nhập tịch và giao cho Ủy viên Thể thao vai trò giám sát chính thức để đảm bảo cuộc điều tra độc lập về LĐBĐ Malaysia (FAM).

Bộ trưởng Yeoh cũng cho biết nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, các cơ quan tư pháp của FIFA và thậm chí cả Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể áp dụng những hình phạt nặng hơn so với mức phạt và án treo giò hiện tại.