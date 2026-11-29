Báo chí Anh cho rằng đã đến lúc người hâm mộ cần nhìn nhận thực tế về việc Man Utd có thể xuống hạng vào cuối mùa giải.

Tối 28/11, Man Utd tiếp tục trải qua một trận đấu đáng quên khi nhận thất bại 0-4 trong cuộc đọ sức với Brentford trên sân nhà. Trải qua 20 phút đầu chơi ấn tượng, Man Utd để Callum Wilson dễ dàng ghi 2 bàn thắng giúp Brentford vươn lên dẫn trước sau hiệp 1. Trong hiệp 2, nhiều sai lầm của Diogo Dalot khiến Man Utd thủng lưới và kết thúc trận đấu với 4 bàn thua.

Tờ Daily Mail (Anh) đã có bài viết với tiêu đề: “ Buổi tiệc chào mừng của Mauricio Pochettino kết thúc trong thảm họa và thật ảo tưởng khi nghĩ rằng Man Utd không thể xuống hạng ”.

Man Utd lại gây thất vọng.

Tác giả Chris Wheeler bình luận: “ Vẫn còn đó ảo tưởng rằng Man United quá mạnh để xuống hạng nhưng thực tế không phải vậy và những trận đấu như thế này chứng minh điều đó. Mọi đội bóng ở Premier League đều tin rằng họ có thể đánh bại đội bóng của Pochettino dù trên sân nhà hay sân khách.

Coventry City sẽ đến làm khách tại Old Trafford sau khi Man United có trận đấu với Newcastle vào giữa tuần. Họ sẽ tự tin vào cơ hội của mình trước một đội bóng mà nói một cách đơn giản, đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn và không thể giữ sạch lưới ”.

Man Utd xếp thứ 19 với 8 điểm, chỉ còn hơn đội bét bảng Crystal Palace đúng 1 điểm. Ngược lại, họ chỉ cách vị trí trụ hạng của Ipswich Town không xa. Nhưng rõ ràng đây là viễn cảnh ít người nghĩ tới khi mùa giải bắt đầu.

Trong khi đó, cây viết Adam Crafton từ tờ The Athletic (Anh) đưa ra thống kê đáng chú ý. Bốn trong số các hậu vệ mà Manchester United sử dụng hôm nay đã đá chính trong trận thua thảm hại 0-4 của Man Utd trước Brentford hồi tháng 8/2022 dưới thời HLV Erik ten Hag. Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw và Diogo Dalot đều ra sân từ đầu ngày hôm đó.

“ Công tác chuyển nhượng của họ thật đáng thất vọng, mặc dù tôi nghĩ đây là vấn đề mà nhiều câu lạc bộ lớn đang phải đối mặt, nhất là khi các đội bóng nhỏ hơn lại có mạng lưới quan hệ rộng hơn và có khả năng cạnh tranh về mặt tài chính.

Các cầu thủ cũng thường bị thổi phồng quá mức từ sớm. Bạn có thể ký hợp đồng với một cầu thủ nước ngoài với giá 70 triệu bảng mà không có gì đảm bảo rằng họ đủ giỏi ở đẳng cấp này ”, Adam Crafton cho hay.