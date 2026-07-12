Báo Anh mỉa mai thuyết âm mưu 'Argentina 12 người đánh bại Thụy Sỹ'

Tờ The Sun cho rằng những người ủng hộ thuyết âm mưu Argentina được thiên vị ở World Cup 2026 có thể tranh cãi về tấm thẻ đỏ của Breel Embolo.

Trọng tài Joao Pinheiro (người Bồ Đào Nha) tạo ra một trong những tình huống gây tranh cãi nhất tại World Cup 2026. Tờ The Sun (Anh) cho rằng những người theo “thuyết âm mưu” có thể lấy tình huống này để củng cố quan điểm đội tuyển Argentina được thiên vị.

Phút 72 trong trận đấu giữa Argentina và Thuỵ Sỹ, ông Pinheiro rút thẻ vàng thứ hai với Breel Embolo sau khi tham khảo VAR và xem lại tình huống. Cầu thủ của Thụy Sỹ bị xác định đã có hành vi giả vờ bị phạm lỗi (ăn vạ). Anh nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ gián tiếp.

Ông Joao Pinheiro ban đầu rút thẻ vàng với Paredes (Argentina) vì cho rằng cầu thủ này phạm lỗi với Embolo. Sau đó, quyết định được thay đổi và thẻ vàng cho Paredes cũng bị hủy.

Argentina vào bán kết World Cup 2026.

Tờ The Sun (Anh) mở đầu bài viết bằng nhận định đầy mỉa mai, nhưng có lẽ không phải đối với đội tuyển Argentina. Tác giả Dan King viết: “Argentina ’12 người‘ đánh bại Thụy Sỹ chỉ còn 10 người, giúp sự nghiệp của Lionel Messi ở World Cup tiếp tục kéo dài và hẹn gặp tuyển Anh. Ít nhất đó là điều mà những người theo thuyết âm mưu sẽ nói sau khi tiền đạo Thụy Sỹ Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ, sau sự can thiệp của VAR”.

Quyết định của ông Joao Pinheiro thực tế được chứng minh là đúng luật. Tại World Cup 2026, đối với thẻ vàng thứ hai, VAR chỉ được quyền sửa những quyết định rút thẻ sai. VAR không được đề xuất rút thẻ vàng thứ hai nếu trọng tài trên sân ban đầu chưa đưa ra thẻ phạt. Như vậy, ông Pinheiro chuyển thẻ vàng từ Paredes cho Embolo.

Dẫu sao, quyết định hiếm gặp này đã thay đổi đáng kể cục diện trận đấu. Thụy Sỹ trong thế thiếu người phải chống đỡ vất vả trước Argentina.

Tờ The Sun cho rằng Argentina hoàn toàn xứng đáng đi tiếp khi Alvarez đã tỏa sáng: “ Đội tuyển Thụy Sỹ gỡ hòa nhưng ngay lập tức phải chơi thiếu người. Họ đã kiên cường cầm cự để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là đến loạt đá luân lưu thì Julian Alvarez ghi bàn thắng tuyệt đẹp, giúp họ giành quyền vào bán kết gặp Anh vào thứ Tư.

Cú sút từ ngoài vòng cấm của tiền đạo Atletico Madrid xứng đáng giúp đội nhà giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào. Lautaro Martinez ghi bàn thắng thứ ba ở những phút cuối cùng ”.