Báo Anh: Man City nguy cơ bị trừ điểm nặng kỷ lục, khó ở lại Ngoại Hạng Anh

Manchester City có nguy cơ phải xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh trong hai mùa giải nếu nhận án phạt trừ điểm nghiêm khắc vì vi phạm các quy định tài chính.

Theo báo Daily Mail ngày 19/10, Manchester City có thể phải nhận án phạt trừ điểm nặng từ ban tổ chức Ngoại Hạng Anh (Premier League), khiến đội bóng không chỉ xuống hạng mà còn có nguy cơ phải thi đấu tại Championship (giải hạng Nhất Anh) trong hai mùa giải liên tiếp. Số điểm trừ này được cho là ở mức chưa từng có, thậm chí có thể khiến Man City lập tức đối mặt nguy cơ xuống hạng vì rất khó kiếm điểm bù đắp.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Man City đang chờ kết quả kháng cáo sau khi ủy ban độc lập kết luận đội bóng này vi phạm hơn 100 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Ngoại Hạng Anh. Đội chủ sân Etihad trước đó liên tục bác bỏ những cáo buộc sai phạm và khẳng định sẽ bảo vệ quan điểm của mình thông qua các thủ tục pháp lý.

Daily Mail cho biết ban tổ chức Ngoại Hạng Anh đang thúc đẩy việc công bố án phạt dành cho Man City trước khi kết quả kháng cáo được đưa ra. Hình thức xử lý có khả năng được áp dụng cao nhất là trừ một số điểm rất lớn, đủ để khiến đội bóng gần như không còn cơ hội trụ hạng.

Báo Anh cho rằng Man City có nguy cơ phải thi đấu tại Championship trong hai mùa giải liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Man City còn có thể phải nhận thêm một án phạt trừ điểm khác. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi phải xuống chơi tại Championship, đội bóng vẫn có nguy cơ không thể giành quyền trở lại Ngoại Hạng Anh sau mùa giải đầu tiên.

Nếu kịch bản trên xảy ra, Man City sẽ phải trải qua ít nhất hai mùa giải tại giải hạng Nhất Anh. Đây sẽ là cú sốc lớn đối với một trong những câu lạc bộ thành công nhất bóng đá Anh trong hơn một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, khả năng Man City bị khai trừ trực tiếp khỏi Ngoại Hạng Anh được cho là khó xảy ra. Theo Daily Mail, quyết định như vậy có thể gây ra những xáo trộn chưa từng có đối với hệ thống các giải đấu thuộc English Football League (EFL).

Nguồn tin cũng cho rằng sau khi án phạt được xác định và thực thi, Man City cần được tạo điều kiện để tái thiết đội bóng. Một quyết định nghiêm khắc trong vụ việc này có thể tạo ra bước ngoặt lớn đối với bóng đá Anh, đồng thời trở thành tiền lệ quan trọng trong việc xử lý các hành vi vi phạm quy định tài chính.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố về mức trừ điểm hoặc khả năng xuống hạng của Man City. Đội bóng vẫn đang theo đuổi quá trình kháng cáo.