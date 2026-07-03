Báo Anh: Hàng loạt cầu thủ dự World Cup 2026 dính doping, nghi do ăn thịt

Hàng loạt cầu thủ của đội tuyển Tunisia có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm nhưng được cho là không phải hành vi sử dụng doping có chủ đích.

Tờ Daily Mail đưa tin ít nhất 8 cầu thủ của đội tuyển Tunisia có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm tại World Cup 2026. Loại chất cấm được phát hiện trong mẫu xét nghiệm của những cầu thủ này có tên clenbuterol - có tác dụng giúp giãn đường thở trong phổi và nằm trong danh sách cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).

“Tuy nhiên, các quan chức sau đó xác định rằng sự xuất hiện của chất này nhiều khả năng đến từ việc nhiễm bẩn — do thịt mà toàn đội ăn tại đại bản doanh ở Mexico — hơn là vì mục đích tăng cường thành tích”, tờ Daily Mail thông tin thêm. Khả năng các cầu thủ và đội tuyển Tunisia phải chịu án phạt không cao.

Chỉ số nồng độ của các mẫu xét nghiệm nêu trên chỉ được xếp loại “bất thường”, theo quy chuẩn của WADA. Mức độ cao nhất - có thể dẫn đến kết luận có vi phạm trong việc sử dụng chất cấm để tăng cường khả năng vận động nhằm chiếm lợi thế trong thi đấu thể thao - là “bất lợi”. Đối với trường hợp kết quả xét nghiệp là “bất thường”, WADA và các bên liên quan sẽ điều tra cụ thể hơn để xác định nguyên nhân chính xác.

Đội tuyển Tunisia tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Những kết quả xét nghiệm được gửi về trong suốt giải đấu có thể cũng đã tạo ra tác động riêng. Clenbuterol từng được các vận động viên thể hình sử dụng để giảm mỡ trong khi vẫn duy trì khối lượng cơ nạc. Tại một số quốc gia, trong đó có Mexico, chất này được dùng như chất kích thích tăng trưởng cho gia súc, đặc biệt là để tăng trọng lượng cho bò.

Thực tế từng có tiền lệ các vận động viên cho kết quả dương tính tại Mexico sau khi vô tình ăn phải thịt nhiễm bẩn. Tại Gold Cup 2011, 5 cầu thủ Mexico cho kết quả dương tính và lập tức bị rút khỏi đội. Sau cuộc điều tra, Liên đoàn Bóng đá Mexico và WADA chấp nhận nguyên nhân là do nhiễm bẩn, và cả 5 cầu thủ đều được kết luận không có sai phạm.

Tại World Cup U17 năm 2011, được tổ chức ở Mexico, không dưới 109 cầu thủ cho kết quả dương tính với clenbuterol. Cả FIFA và WADA đều quyết định không truy tố trường hợp nào, bởi phần lớn bằng chứng chỉ ra nguyên nhân là nhiễm bẩn. Mexico, đội vô địch giải đấu năm đó, được công bố có kết quả xét nghiệm sạch vì đã chuyển sang chế độ ăn cá và rau trước khi giải khởi tranh.

Dù nghi vấn sử dụng doping chưa có kết luận, đội tuyển Tunisia thực tế đã kết thúc hành trình World Cup 2026 đáng thất vọng. Đội bóng châu Phi thua Thụy Điển 1-5, thua Nhật Bản 0-4 và thất bại 1-3 trước Hà Lan ở vòng bảng. Đội tuyển Tunisia thậm chí thay huấn luyện viên trưởng ngay sau lượt trận đầu tiên nhưng không cải thiện được tình hình.