Báo Anh đưa ra kịch bản tuyển Thái Lan thua đau Trung Quốc ở trận đấu then chốt

Cuộc chạm trán giữa tuyển Thái Lan gặp Trung Quốc vào ngày mai (16/11) được đánh giá là một trong những cặp đấu khó lường nhất tại lượt trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Khi nhận định về trận đấu này, trang báo Sports Mole của nước Anh đưa ra quan điểm đáng chú ý rằng "Voi chiến" sẽ thất thủ ngay trên sân nhà.

"Cả hai đội đều sẽ có động lực rất mạnh mẽ để bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup bằng một chiến thắng, đặc biệt khi đối thủ cùng bảng đấu là Hàn Quốc dự kiến sẽ thống trị bảng C. Chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến một trận đấu kịch tính, có tỷ số sát nút ở Bangkok nhưng cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về phía Trung Quốc. Chúng tôi dự đoán tỷ số Thái Lan 1-2 Trung Quốc" – Sports Mole dự đoán.

Theo Sports Mole, cặp đấu này mang tính chất then chốt, ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của cả tuyển Thái Lan lẫn Trung Quốc do ở bảng C, Hàn Quốc quá áp đảo. "Voi chiến" có lợi thế sân nhà nhưng phong độ kém ổn định là lý do khiến họ có thể sảy chân ngay tại Bangkok.

"Ở lần chạm trán gần nhất tại China Cup hồi tháng 3/2019, Thái Lan giành chiến thắng 1-0. Nếu có thể lặp lại một kết quả tương tự, "Voi chiến" sẽ có được một vị trí tốt ở bảng C, nuôi hy vọng đứng nhì bảng để lọt vào vòng tiếp theo.

Với việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội gồm 8 suất cho khu vực châu Á, những đội như Thái Lan đang rất khao khát được góp mặt ở VCK. Tại vòng loại thứ hai, Hàn Quốc khả năng sẽ thống trị bảng C, nên cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Trung Quốc vào thứ Năm này có khả năng mang tính chất then chốt.

Tờ báo của Anh dự đoán tuyển Thái Lan sẽ thua sát nút Trung Quốc.

"Voi chiến" có những bước tiến bộ đáng kể dưới thời HLV Mano Polking, kể từ tháng 9/2021. Họ thắng 20 trong số 35 trận đấu do cựu thuyền trưởng Bangkok United dẫn dắt. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ lại không ổn định. Đội bóng của ông Polking bị Georgia đánh bại 8-0 trong trận giao hữu, trước khi hòa Estonia 1-1.

Để giành được kết quả tích cực trước Trung Quốc vào thứ Năm, tuyển Thái Lan cần phải cải thiện phong độ so với những trận đấu gần nhất".

Về lực lượng, trang Sports Mole cũng nhận định rằng việc thiếu vắng tiền vệ Thitiphan Puangchan sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của tuyển Thái Lan. Trong khi đó, Wu Xi và Wu Lei vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn của tuyển Trung Quốc ở trận đại chiến vào ngày mai.

"Sự thiếu vắng đáng chú ý nhất của đội chủ nhà chính là tiền vệ Thitiphan Puangchan. Hy vọng ghi bàn của Thái Lan sẽ phụ thuộc vào Teerasil Danga, người đã ghi 64 bàn sau 126 lần khoác áo ĐTQG. Cầu thủ 35 tuổi này cũng đang bám sát kỷ lục ghi bàn của Kiatisuk với 71 bàn sau 134 trận.

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc cũng có một số cầu thủ đang hướng tới những kỷ lục. Hậu vệ Zhang Linpeng đang sắp cán mốc đá 100 trận cho ĐTQG trong khi tiền đạo Wu Lei cũng hướng tới kỷ lục 39 bàn thắng cho ĐTQG của Hao Haidong.

Điều thú vị là tất cả đội hình của HLV Jankovic đều đang thi đấu trong nước ở giải Chinese Super League, trong đó Wu Xi của Shanghai Shenhua là một trong những cầu thủ có thành tích nổi bật nhất".

Tuyển Trung Quốc được Sports Mole đánh giá cao hơn so với chủ nhà Thái Lan.

Theo thống kê, tuyển Thái Lan và Trung Quốc chạm trán tổng cộng 8 lần từ năm 2006. Kết quả không quá chênh lệch khi Thái Lan thắng 3 trận, Trung Quốc thắng 4 và trận còn lại có tỷ số hoà.

