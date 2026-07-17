Báo Anh bóc trần hậu trường tuyển Anh sụp đổ ở World Cup: Tuchel nổi giận, cầu thủ giận dỗi, phản ứng chiến thuật, kiệt sức trước Argentina

Hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2026 khép lại không chỉ bằng thất bại trước Argentina mà còn bởi hàng loạt vấn đề âm ỉ phía sau hậu trường.

Thomas Tuchel được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bổ nhiệm với kỳ vọng chấm dứt hơn nửa thế kỷ chờ đợi chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, thay vì mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo tuyển Anh, chiến lược gia người Đức lại phải chứng kiến đội bóng của mình dừng bước ở bán kết sau thất bại 1-2 trước Argentina.

Theo Daily Mail, thất bại này không đơn thuần đến từ sức mạnh của nhà đương kim vô địch thế giới. Nó là kết quả của hàng loạt vấn đề tích tụ trong suốt nhiều tuần chuẩn bị và thi đấu.

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Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện từ rất sớm

Ngay từ giai đoạn tập huấn tại Mỹ, tuyển Anh đã gặp những sự cố khiến nhiều người đặt dấu hỏi về công tác tổ chức. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều là việc một số trụ cột như Declan Rice và Elliot Anderson bị cháy nắng trong những ngày đầu tập luyện ở Florida. Dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng điều này làm dấy lên lo ngại về quá trình chăm sóc cầu thủ, bởi cháy nắng có thể làm tăng nguy cơ mất nước cũng như chấn thương cơ.

Bản thân Tuchel cũng từng gây bất ngờ khi thừa nhận ông không nắm rõ sân thi đấu đầu tiên của tuyển Anh tại Tampa là sân có mái che hay không, thậm chí chỉ biết mặt cỏ mới được thay sau khi được phóng viên đề cập. Trong khi đó, đội hậu cần cũng trải qua phen "hú vía" khi xe chở trang thiết bị của tuyển Anh bị hai tài xế đánh cắp trên quãng đường vận chuyển hơn 2.200 km từ Florida đến Kansas City.

Số tài sản bị lấy có giá trị khoảng 18.000 USD, bao gồm giày thi đấu, bóng, bảng chiến thuật và nhiều vật dụng tập luyện. May mắn, phần lớn số đồ đã được thu hồi trước khi giải đấu diễn ra. Ngoài ra, khu vực gần đại bản doanh của tuyển Anh còn xảy ra một vụ xả súng khiến lực lượng an ninh phải tăng cường bảo vệ đội bóng trong suốt thời gian lưu trú.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Bầu không khí vui vẻ nhưng phải trả giá bằng những chuyến bay liên tục

Bên trong đại bản doanh tại Kansas City, tuyển Anh vẫn duy trì tinh thần khá tích cực. Các cầu thủ chơi bóng rổ, golf, đạp xe, tổ chức tiệc nướng, thi nhảy cầu và giao lưu với ca sĩ Ed Sheeran. Harry Kane mang những bản nhạc đồng quê yêu thích đến phòng sinh hoạt chung, trong khi Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Marcus Rashford thường xuyên cùng nhau giải trí ngoài giờ tập.

HLV Tuchel cũng nhiều lần đạp xe đi mua kem và tham gia các hoạt động thư giãn cùng học trò. Tuy nhiên, quyết định luôn quay trở lại đại bản doanh sau mỗi trận đấu lại khiến tuyển Anh phải di chuyển tổng cộng hơn 14.500 dặm (khoảng 23.300 km) - nhiều nhất trong số các đội tham dự World Cup.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Con số này cao gấp hơn hai lần Argentina, đội chỉ phải di chuyển khoảng 6.500 dặm (10.500 km). Theo nguồn tin của Daily Mail, đến những ngày trước trận bán kết, nhiều buổi tập của các trụ cột gần như chỉ mang tính hồi phục vì cầu thủ đã rơi vào trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau các trận gặp Mexico và Na Uy, nhiều người thân của cầu thủ nhận thấy họ gần như "rã rời" khi trở lại khách sạn.

Tuchel liên tục nổi nóng, cầu thủ phản ứng chiến thuật

Thể lực suy giảm chỉ là một phần nguyên nhân khiến tuyển Anh gục ngã. Theo Daily Mail, sau thất bại trước Argentina, nhiều cầu thủ tỏ ra không hài lòng với những điều chỉnh chiến thuật của Thomas Tuchel.

Đặc biệt, quyết định rút Anthony Gordon khỏi sân khiến không ít thành viên trong đội ngỡ ngàng. Gordon là người đã ghi bàn và được đánh giá chơi rất hiệu quả ở cả mặt trận tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự trước khi bị thay ra.

Nguồn tin cho biết một số cầu thủ cho rằng những sự thay đổi của Tuchel khiến đội đánh mất thế trận, tạo điều kiện để Argentina vùng lên trong những phút cuối. Trong suốt giải đấu, HLV người Đức cũng nhiều lần bộc lộ sự bực tức bên đường biên. Ông được cho là đã không ít lần thốt lên câu chửi thề kiểu "Cái quái gì thế này?", khi chứng kiến các học trò xử lý không đúng ý đồ chiến thuật.

Ảnh: Getty

Thất bại không chỉ nằm ở 90 phút trên sân

Việc lọt vào bán kết vẫn được xem là thành tích đáng ghi nhận đối với Thomas Tuchel trong giải đấu lớn đầu tiên cùng tuyển Anh. Tuy nhiên, theo Daily Mail, nếu nhìn sâu vào hành trình của "Tam sư", thất bại trước Argentina là hệ quả của cả một quá trình.

Những sai sót trong khâu chuẩn bị, lịch trình di chuyển thiếu hợp lý, thể lực cầu thủ suy giảm cùng các tranh cãi về chiến thuật đã tạo nên một bầu không khí căng thẳng trước trận đấu quan trọng nhất giải. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Atlanta, tuyển Anh không chỉ thua Argentina. Họ còn gục ngã trước chính những vấn đề mà mình đã không thể giải quyết trong suốt hành trình World Cup 2026.