"Bangladesh là một ẩn số, tuyển Việt Nam phải nhớ kĩ bài học Malaysia!"

Hôm nay, bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ chính thức bắt đầu, với 2 cặp đấu U23 Yemen vs U23 Singapore (16h00), U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h00). Trước loạt đấu này, BLV Quang Huy đã có những bình luận về 3 đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

"Ít nhất hai trong ba đối thủ của chúng ta là ẩn số. Đầu tiên là Bangladesh, đối thủ hôm nay của chúng ta. Thách thức lớn nhất của huấn luyện viên Kim Sang-sik là đối thủ này thực sự đóng vai một ẩn số. Tôi nhớ từ ngày hội nhập, bóng đá Việt Nam đúng một lần đá với Bangladesh, đó cũng là một chiến dịch vòng loại, và từ đó đến nay đã lâu quá, hơn 20 năm. Thực sự thì diện mạo bóng đá Bangladesh là rất mơ hồ.

Đây là một đất nước Nam Á mà tôi có cảm nhận trình độ bóng đá không khá bằng Việt Nam. Trong số các đối thủ ở bảng đấu của chúng ta tại vòng loại U23 châu Á, đây là đội đến Việt Nam sớm nhất. Họ muốn làm quen với khí hậu Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Saiful đã có đợt tập huấn ở Bahrain và đã có hai trận đấu gặp Bahrain, đều thua. Bangladesh chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin tạo ra bất ngờ trên sân Việt Nam.

Mục tiêu của chúng ta là giành ba điểm vì hiện tại đội hình đang có những cầu thủ tốt và mới đây đã vô địch U23 Đông Nam Á ba lần liên tiếp. Nhưng tiền đạo của Bangladesh tuyên bố họ cũng muốn giành chiến thắng trong cả ba trận đấu, bất kể biết U23 Việt Nam là đội chủ nhà mạnh. Bangladesh có nhiều cầu thủ nhập tịch, họ hi vọng những người này sẽ tạo ra sức mạnh cho đội".

U23 Bangladesh quyết tâm lớn khi tới Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2026. Dù vậy họ đã gặp khó khăn không hề nhỏ khi HLV Saiful bị ốm, sốt phải nhập viện hôm qua 2/9.

Trước một đối thủ "bí ẩn" như vậy, BLV Quang Huy dự đoán về cách chơi của U23 Việt Nam, đặc biệt khi đối thủ nhập tịch nhiều:

"Bất chấp việc thông tin về Bangladesh khá kín đáo, huấn luyện viên Kim cùng với nhiều người theo dõi các buổi tập của đôi bên vẫn cảm nhận rằng chúng ta sẽ nhập cuộc một cách thận trọng. Đầu tiên, an toàn đã, sau đó mới tính tiếp.

Chuyện này không có gì bất ngờ, vì các huấn luyện viên Kim và Park trước đây thường theo kiểu như vậy. Chúng ta cần xây dựng một nền tảng lối chơi chắc chắn. Khi nắm bắt được cơ hội, chúng ta sẽ ra đòn và triển khai cách chơi. Bangladesh thực sự là một ẩn số, và chúng ta cần tránh suy nghĩ rằng họ là đội cửa dưới. Nếu không đánh giá đúng sức mạnh của họ, chúng ta sẽ phải trả giá.

Bài học lớn nhất mà huấn luyện viên Kim đã rút ra được là khi gặp Malaysia. Mặc dù Malaysia đã có nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng chúng ta có thể chưa đánh giá hết sức mạnh của họ. Việt Nam đã gặp Malaysia và thua đậm (0-4). Chúng ta bất ngờ trước sức mạnh của họ, và sau đó đã nhận ra rằng nếu Malaysia gặp Indonesia, thì Indonesia cũng không dễ dàng thắng được Malaysia.

Hiện tại, chúng ta cần cảnh giác trước sự đông đảo của các cầu thủ nhập tịch bên phía Bangladesh, trong đó có những cái tên như Fahmeed Salik, Fahamedul Islam, và Zayyan Ahmed. Nổi bật trong lực lượng của Bangladesh là tiền vệ 19 tuổi Cuba Mitchell. Cuba Mitchell bắt đầu tập bóng đá ở đội trẻ của Birmingham City, một câu lạc bộ khá danh tiếng ở Anh. Sau đó, anh ký hợp đồng 2 năm với đội trẻ Sunderland nhưng không được giữ lại. Cuba Mitchell trở về thi đấu, nhập quốc tịch và trở thành cầu thủ của U23 Bangladesh".

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn lại có ưu thế chủ nhà nhưng không được phép chủ quan.

Cảnh giác trước U23 Bangladesh nhưng BLV Quang Huy không quên các thế mạnh của U23 Việt Nam. Anh nói tiếp:

"Hiện tại, trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik có những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm và chúng ta có đủ tự hào và tự tin khi đã vô địch U23 Đông Nam Á ba lần liên tiếp. Chúng ta cần nhắc lại rằng, trước tiên, đá bóng phải an toàn. Yemen có thể là đối thủ khó khăn nhất (gặp U23 Việt Nam ở lượt cuối vòng loại), và chúng ta cần chơi thật chắc chắn ngay từ trận đầu tiên.

Lợi thế lớn nhất của huấn luyện viên Kim lúc này là có những cầu thủ tấn công với tính cơ động cao. Nếu như Đình Bắc là cầu thủ giỏi thoát khỏi áp lực, thì anh cũng là một tiền đạo rất sắc bén, có thể ghi những bàn thắng quyết định ở cấp độ trẻ, với khả năng tỏa sáng tốt nhất của U23 Việt Nam.

Bên cạnh Đình Bắc, Văn Khang và Văn Trường cũng là những cầu thủ cơ động có thể tiến hành tấn công và mở ra cơ hội cho đồng đội. Đình Bắc có thể đá với nhiều đối tác khác nhau. Thanh Nhàn cũng vừa được chọn lựa, và có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Lối chơi của chúng ta ngày càng trở nên khó đoán.

Trên hàng công, ngoài Đình Bắc và Thanh Nhàn, chúng ta còn có những cầu thủ như Viktor Lê, Công Phương và Quốc Việt. Đây là những người có thể thay nhau, và đã có những lúc huấn luyện viên Kim thay cả ba cầu thủ trên hàng công trong các trận đấu tại giải Đông Nam Á, giúp tạo ra sức sống mới cho đội. Khi cần phòng ngự, chúng ta có thể phòng ngự từ xa, còn nếu cần bàn thắng, sự thay đổi trên hàng công sẽ tạo ra sức mạnh mới mẻ. Đây là điểm mạnh của U23 Việt Nam.

Tuy lực lượng của chúng ta khá dày, nhưng có một điều đáng tiếc là tại giải đấu này, cầu thủ Việt kiều Chung Nguyên Đỗ, mà chúng ta còn gọi là Trần Thành Trung, khả năng sẽ không thi đấu vì bị chấn thương cơ. Chắc chắn anh ấy sẽ không tham gia trận đấu với Bangladesh. Theo một số nguồn tin, có thể anh phải nghỉ thi đấu lâu dài.

Trước đó, trong buổi tập, Chung Nguyên Đỗ và Viktor Lê đã được sắp xếp tập riêng. Viktor Lê là một cầu thủ mà chúng ta có thể kỳ vọng anh sẽ tiến bộ hơn. Trên thực tế, trong chiến dịch Đông Nam Á vừa qua, Viktor Lê chưa thể hiện đúng như kỳ vọng, phần nào là vì anh thường được xếp đá cao, trong khi nếu đá thấp, anh sẽ nguy hiểm hơn.

Tóm lại, với lợi thế sân nhà, tôi nghĩ rằng trận đấu hôm nay ở Việt Trì gặp Bangladesh, Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Tôi dự đoán tỉ số sẽ là 2-0. Đó sẽ là niềm vui lớn trong dịp đại lễ này, tạo cơ hội cho các trận đấu tiếp theo gặp Singapore và Yemen".



