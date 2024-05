Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU chính thức bị Chelsea vượt mặt

Thất bại 0-4 dưới tay Crystal Palace ở trận đấu muộn nhất vòng 36 khiến MU chính thức mất vị trí thứ 8 về tay Chelsea. Quỷ đỏ đang có cùng 54 điểm sau 35 trận như The Blues nhưng kém hiệu số bàn thắng – bàn thua (-3 so với 11).

Đáng chú ý, vị trí thứ 8 Ngoại hạng Anh không được tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Nếu cục diện bảng xếp hạng hiện tại giữ nguyên, Chelsea sẽ có vé dự Conference League trong trường hợp MU không vô địch FA Cup.

MU đối mặt nguy cơ không được dự Cúp châu Âu mùa tới. (Ảnh: Getty)

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Whoscored)

Theo kịch bản MU không vô địch FA Cup, top 4 Ngoại hạng Anh sẽ dự Champions League, đội thứ 5 và thứ 6 sẽ dự Europa League, đội đứng thứ 7 sẽ dự Conference League.

Ngược lại, nếu MU vô địch FA Cup (vẫn đứng thứ 8 như hiện tại) thì Quỷ đỏ sẽ cùng đội đứng 5 tham dự Europa League, còn suất dự Conference League thuộc về đội đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal và Man City không chỉ đua vô địch, mà còn cùng Liverpool đã chắc chắn có suất dự Champions League mùa tới. Trong khi Aston Villa cần thêm 3 điểm nữa để chắc chắn giữ vị trí top 4.

Ở cuộc chiến trụ hạng, đội cuối bảng Sheffield đã chính thức chia tay Ngoại hạng Anh. Vị trí an toàn đang thuộc về Nottingham với 29 điểm, hơn 3 điểm so với Luton Town và 5 điểm so với Burnley.