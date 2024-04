Liverpool bất ngờ thua 0-2 trước Everton đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Kết quả này tạo ra bước ngoặt trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang dẫn đầu với 77 điểm sau 34 trận và hơn vị trí nhì bảng của Liverpool 3 điểm. Man City tạm thời đứng thứ 3 với 73 điểm, nhưng vẫn còn 2 trận chưa đấu.

Liverpool sảy chân trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Getty)

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Whoscored)

Vị trí top 4 đang thuộc về Aston Villa với 66 điểm sau 34 trận và hơn 6 điểm so với Tottenham. Tuy nhiên, Gà trống vẫn còn 2 trận chưa đấu.

MU trở lại vị trí thứ 6 sau màn lội ngược dòng thắng Sheffield 4-2, đồng thời hưởng lợi khi Newcastle để thua Crystal Palace 0-2. Quỷ đỏ hiện có 53 điểm và hơn Chích Chòe 3 điểm.

Trong cuộc chiến trụ hạng, Everton củng cố vị trí thứ 16 khi có 33 điểm, hơn 7 điểm so với vị trí an toàn của Nottingham Forest và hơn 8 điểm so với nhóm xuống hạng gồm Luton, Burnley, Sheffield.