  Về trang chủ

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 4 mới nhất

Tiểu Minh |

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 4): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu bằng trận Arsenal thắng Nottingham Forest với tỷ số 3-0. Martin Zubimendi lập cú đúp. Bàn còn lại của "Pháo thủ" là pha lập công của Viktor Gyokeres. Arsenal tạm chiếm ngôi đầu bảng sau trận đấu sớm.

Tâm điểm vòng 4 Ngoại Hạng Anh là trận derby thành phố Manchester. Man City đấu với Man Utd trên sân nhà Etihad. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm gần đây, Man City bước vào trận derby với vị trí thấp hơn đối thủ cùng thành phố.

Gyokeres tiếp tục ghi bàn cho Arsenal.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 4)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua 		Điểm
1 Arsenal 4 9/1 9
2 Liverpool 3 8/4 9
3 Bournemouth 4 6/5 9
4 Chelsea 3 7/1 7
5 Everton 4 5/3 7
6 Sunderland 4 5/3 7
7 Tottenham 3 5/1 6
8 Crystal Palace 4 4/1 6
9 Newcastle 4 3/3 5
10 Fulham 4 3/4 5
11 Man Utd 3 4/4 4
12 Brighton 4 4/6 4
13 Nottingham Forest 4 4/8 4
14 Leeds United 4 1/6 4
15 Man City 3 5/4 3
16 Burnley 3 4/6 3
17 Brentford 3 3/5 3
18 West Ham 3 4/8 3
19 Aston Villa 4 0/4 2
20 Wolves 4 2/9 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
13/9 18h30 Arsenal 3-0 Nottingham Forest
21h Fulham 1-0 Leeds United
21h Everton 0-0 Aston Villa
21h Crystal Palace 0-0 Sunderland
21h Bournemouth 2-1 Brighton
21h Newcastle United 1-0 Wolves
23h30 West Ham vs Tottenham
14/9 2h Brentford vs Chelsea
20h Burnley vs Liverpool
22h30 Man City vs Man Utd

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tags

Arsenal

BXH ngoại hạng anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại