Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 14 mới nhất

Vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra giữa tuần. Arsenal tiếp tục đứng đầu, duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Brentford.

Sau khi cầm hòa Arsenal, Chelsea bất ngờ thua Leeds United và tụt lại so với 2 đội đầu bảng.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 14)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 14 28/7 33 2 Man City 14 32/16 28 3 Aston Villa 14 20/14 27 4 Chelsea 14 25/15 24 5 Crystal Palace 14 18/11 23 6 Brighton 14 24/20 22 7 Sunderland 14 18/14 22 8 Liverpool 14 21/21 22 9 Man Utd 13 21/20 21 10 Everton 14 15/17 21 11 Tottenham 14 23/18 19 12 Newcastle United 14 19/19 19 13 Brentford 14 21/22 19 14 Bournemouth 14 21/24 19 15 Nottingham Forest 14 14/22 15 16 Fulham 14 18/22 14 17 Leeds United 14 16/26 14 18 West Ham 13 15/27 11 19 Burnley 14 15/28 10 20 Wolves 14 7/29 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 3/12 2h30 Fulham 4-4 Man City 2h30 Bournemouth 0-1 Everton 3h Newcastle 2-2 Tottenham 4/12 2h30 Wolves 0-1 Nottingham Forest 2h30 Burnley 0-1 Crystal Palace 2h30 Brighton 3-4 Aston Villa 2h30 Arsenal 2-0 Brentford 3h15 Liverpool 1-1 Sunderland 3h15 Leeds United 3-1 Chelsea 5/12 3h Man Utd vs West Ham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.