Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 14 mới nhất

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 14), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra giữa tuần. Arsenal tiếp tục đứng đầu, duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City nhờ chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Brentford.

Sau khi cầm hòa Arsenal, Chelsea bất ngờ thua Leeds United và tụt lại so với 2 đội đầu bảng.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 14)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua 		Điểm
1 Arsenal 14 28/7 33
2 Man City 14 32/16 28
3 Aston Villa 14 20/14 27
4 Chelsea 14 25/15 24
5 Crystal Palace 14 18/11 23
6 Brighton 14 24/20 22
7 Sunderland 14 18/14 22
8 Liverpool 14 21/21 22
9 Man Utd 13 21/20 21
10 Everton 14 15/17 21
11 Tottenham 14 23/18 19
12 Newcastle United 14 19/19 19
13 Brentford 14 21/22 19
14 Bournemouth 14 21/24 19
15 Nottingham Forest 14 14/22 15
16 Fulham 14 18/22 14
17 Leeds United 14 16/26 14
18 West Ham 13 15/27 11
19 Burnley 14 15/28 10
20 Wolves 14 7/29 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 14 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
3/12 2h30 Fulham 4-4 Man City
2h30 Bournemouth 0-1 Everton
3h Newcastle 2-2 Tottenham
4/12 2h30 Wolves 0-1 Nottingham Forest
2h30 Burnley 0-1 Crystal Palace
2h30 Brighton 3-4 Aston Villa
2h30 Arsenal 2-0 Brentford
3h15 Liverpool 1-1 Sunderland
3h15 Leeds United 3-1 Chelsea
5/12 3h Man Utd vs West Ham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

