  Về trang chủ

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 5 mới nhất

Phương Mai |

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 5): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Liverpool giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 5. Nhà đương kim vô địch là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 vòng đấu.

Wolverhampton thua trận thứ 5 liên tiếp, sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước đội mới lên hạng là Leeds United.

Man Utd đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 trên sân Old Trafford trong trận đấu mỗi đội có 1 thẻ đỏ.

Man Utd đánh bại Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 5)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua 		Điểm
1 Liverpool 5 11/5 15
2 Tottenham 5 10/3 10
3 Arsenal 4 9/1 9
4 Crystal Palace 5 6/2 9
5 Bournemouth 4 6/5 9
6 Chelsea 5 10/5 8
7 Everton 5 6/5 7
8 Sunderland 4 5/3 7
9 Man Utd 5 6/8 7
10 Leeds United 5 4/7 7
11 Man City 4 8/4 6
12 Newcastle 4 3/3 5
13 Fulham 4 3/4 5
14 Brighton 5 6/8 5
15 Nottingham Forest 5 5/9 5
16 Brentford 4 5/7 4
17 Burnley 5 5/8 4
18 West Ham 5 5/13 3
19 Aston Villa 4 0/4 2
20 Wolves 5 3/12 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
20/9 18h30 Liverpool 2-1 Everton
21h Brighton 2-2 Tottenham
21h Wolves 1-3 Leeds United
21h West Ham 1-2 Crystal Palace
21h Burnley 1-1 Nottingham Forest
23h30 Man Utd 2-1 Chelsea
21/9 2h Fulham vs Brentford
20h Bournemouth vs Newcastle United
20h Sunderland vs Aston Villa
22h30 Arsenal vs Man City

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tags

ngoại hạng Anh

bxh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại