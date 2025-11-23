Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất

Ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 12 chắc chắn vẫn thuộc về Arsenal. Đội nhì bảng là Man City thua Newcastle với tỷ số 1-2 trên sân khách. Chelsea vượt lên nhờ chiến thắng 2-0 trước Burnley.

Arsenal có thể nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Dù vậy, thử thách của đội chủ sân Emirates là Tottenham - không phải đối thủ dễ bị bawtsn ạt.

Liverpool có nguy cơ bị Manchester United vượt qua. Đội đương kim vô địch thua sốc 0-3 trên sân nhà trước đội bóng đang khủng hoảng là Nottingham Forest.

Liverpool thua sốc Nottingham Forest.

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.