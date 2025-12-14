Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 14/12

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV SEA Games trong ngày 14/12: Bắn súng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh (bắn súng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ), Karate kumite đồng đội nữ.

17h00: BTC vẫn chưa ghi nhận các HCV mới nhất của đoàn Việt Nam, trong khi đó đoàn Indonesia đã có 35 tấm HCV

14h30: Tính đến 14h30 ngày 14/12, đoàn Việt Nam đã có thêm 3 HCV, nâng tổng số HCV lên 33. Tuy nhiên, trang web chính thức của BTC mới chỉ ghi nhận 31 tấm HCV cho đoàn Việt Nam. Do đó, Việt Nam vẫn tạm xếp sau Indonesia.

Đoàn Việt Nam đang tạm thời tụt xuống vị trí thứ ba sau khi Indonesia tăng tốc ngoạn mục ở ngày thi đấu 13/12 của SEA Games 33.