Bạn trai Phí Thanh Thảo nói rõ về mối quan hệ giữa nữ “xạ thủ” và cầu thủ Lý Đức

Sau SEA Games 33, những ồn ào liên quan đến chuyện tình của nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo và bạn trai cũng là VĐV bắn súng gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc Thanh Thảo xuất hiện trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Hotgirl bắn súng công khai đến ủng hộ cầu thủ số 3, đây cũng là số áo của trung vệ Phạm Lý Đức. Màn tương tác qua lại cực tình cảm khiến dân tình tích cực vun vén cho cặp đôi. Tuy nhiên sau khi các VĐV trở về Việt Nam, dân tình phát hiện ra Thanh Thảo đã có bạn trai từ lâu. Nửa kia của cô nàng cũng là một xạ thủ có tiếng của bắn súng Việt Nam là Vũ Tiến Nam.

Thanh Thảo và Lý Đức thường xuyên tương tác thân thiết trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Thảo đã có thời gian dài hẹn hò với Tiến Nam (Ảnh: FB Nam Nam)

Đến ngày 24/12, mạng xã hội lại xôn xao vụ Thanh Thảo và bạn trai Vũ Tiến Nam đã chia tay. Liên hệ với chính chủ, VĐV Tiến Nam cho biết anh và bạn gái đã trong giai đoạn căng thẳng, cả hai xảy ra những hiểu nhầm sau khi cô nàng trở về từ SEA Games 33.

Tiến Nam cũng chia sẻ Thanh Thảo và Lý Đức là bạn bè đã quen nhau từ trước. Anh cũng không thể ngờ chỉ sau một giải đấu mối quan hệ của mình và bạn gái lại trở nên rắc rối như vậy.

Bản thân Vũ Tiến Nam và Thanh Thảo chưa tìm được tiếng nói chung nhưng anh muốn mọi chuyện khép lại để tất cả tập trung cho sự nghiệp.

Tiến Nam và Thanh Thảo đang trong giai đoạn căng thẳng trong chuyện tình cảm (Ảnh: FB Nam Nam)

Vũ Tiến Nam là xạ thủ nổi tiếng, kỳ cựu của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Anh từng giành HCV cá nhân và đồng đội nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại Giải Vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2025 (cùng đồng đội Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy).